Toukokuun juhlapäivät herkkuineen ovat saaneet jo mielen ja kropan huutamaan toisenlaista ruokaa. Vähemmän sokereita ja muita hiilareita, enemmän salaatteja. Moni tavallinen päivällisruoka on kotikeittiössäni vaihtunut salaattiin.



Pelkkiä salaatinlehtiä emme kuitenkaan syö. Salaattimme ovat täyttäviä ja pursuavat erilaisia aineksia. Itseasiassa salaattiin ei tarvitse tavallisia salaatinlehtiä välttämättä lainkaan – useinhan salaatinlehdet ovat ruuan mauttomin osa. Esimerkiksi oheisesta pihvisalaatissa salaatinlehdet korvataan yrttien lehdillä ja muilla runsailla aineksilla, kuten nyt jo varsin maukkailla miniluumutomaateilla.



Pihvisalaatissa on aasialainen makumaailma: sen kastike sekoitetaan limetistä, chilistä, soijasta, valkosipulista, inkivääristä, seesamiöljystä ja pienestä määrästä sokeria. Lihaksi voi paistaa naudanpihvin, mutta myös valmiiksi kypsennetty paahtopaisti käy salaatin päälle.



Jos salaattiin kaipaa lisätukevuutta, pannulla voi paahtaa vaikka maapähkinöitä ja kaataa pähkinät salaattiannosten päälle.



Pihvisalaattia ei kannata tehdä valmiiksi liian aikaisin, sillä yrttien lehdet nuupahtavat helposti. Valmista ja nauti tämä salaatti siis nopeasti.



Pihvisalaatti 2 annosta pääruokana



valmistusaika 20 min







250 g:n naudanpihvi (esimerkiksi sisäfileetä, ulkofileetä tai mureaa sisäpaistia) tai vastaava määrä valmiiksi kypsennettyä paahtopaistia



tilkka öljyä, nokare voita



(hiutale)suolaa, mustapippuria



250 g miniluumutomaatteja



1 pieni tuorekurkku tai puolikas isosta



15 litteää sokeriherneenpalkoa



1 kesäsipuli varsineen



1 pienehkö ruukku korianteria



1 ruukku thai-basilikaa



Kastike: 3 cm:n pala punaista chiliä



1 pienehkö valkosipulinkynsi



peukalonpään kokoinen pala tuoretta inkivääriä



½ limetin mehu (noin 1½ rkl)



1 rkl soijakastiketta



2 tl fariinisokeria



1 tl seesamiöljyä







Ota pihvi noin puolta tuntia ennen paistamista huoneenlämpöön odottamaan.



Poista chilistä siemenet, hienonna chili. Kuori ja hienonna valkosipuli. Kuori myös inkivääri ja leikkaa ihan pieniksi paloiksi. Laita chili, valkosipuli ja inkivääri kulhoon.



Purista joukkoon limettimehu.



Lisää soijakastike, fariinisokeri ja seesamiöljy. Sekoittele, kunnes sokeri on liuennut. Jätä kastike odottamaan.



Kuumenna tilkka öljyä ja voita pannulla. Paista pihviä kuumalla pannulla molemmin puolin noin 3 minuuttia (jos pihvi on paksu, pidennä hieman paistoaikaa). Mausta suolalla ja pippurilla. Kääri pihvi tiiviisti folioon noin kymmeneksi minuutiksi.



Huuhtele ja kuivaa vihannekset. Puolita tomaatit. Kuori kurkkua halutessasi hieman ja puolita kurkku pitkittäin. Poista kurkusta pehmeä sisus lusikan avulla. Viipaloi kurkku.



Suikaloi sokeriherneet pitkittäin. Leikkaa myös sipuli varsineen pieniksi paloiksi.



Nypi korianterin ja thai-basilikan lehdet tarjoiluastiaan. Lisää joukkoon tomaatit, kurkut, herneet ja puolet sipulista. Ripauta joukkoon myös hieman hiutalesuolaa. Sekoita salaattiottimilla nostellen.



Leikkaa liha ohuiksi viipaleiksi syiden vastaisesti. Nosta viipaleet salaatin päälle. Valuta kastike lihan ja myös salaatin päälle. Ripottele pinnalle loput kesäsipulit. Tarjoa heti.



Vinkki: Jos kaipaat lisätukevuutta salaattiin, paahda pinnalle vielä maapähkinöitä.