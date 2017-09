Kielenvievää

Syysgrillaajan paras palkinto on valuvan kuuma briejuusto hunajaisten timjamiomenoiden kanssa

Tämä

Syksyllä

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Briejuuston

Grillattu brie ja hunajaomenat

on ehkä viimeinen kerta tänä kesänä kun grillaamme, olen synkästi todennut perheelleni grillin vieressä jo monen viikon ajan.Ja pian olen taas huomannut suunnittelevani uusia grilliherkkuja. Nämä aurinkoiset syyspäiväthän ovat ihan loistavaa grillausaikaa! Välillä ilma on viileän kirpeä, mutta etenkin silloin on mukava seisoskella grillin ääressä lämmittelemässä.grillissä voi kokeilla uusia makuja, vaikka uuden sadon kasviksia. Minä tein äskettäin grillissä kylmenevään ilmaan sopivaa jälkiruokaa, lämmintä briejuustoa.Kun brien grillaa, tuloksena on ihanaa, valuvan kuumaa juustoa, joka maistuu oivasti toisen syysmaun, hunajalla karamellisoitujen omenoiden kanssa. Seuraksi voi vielä grillata tai paahtaa vaikka ohuita patonkisiivuja.grillaaminen onnistuu parhaiten kaasugrillin tasolla. Sivele juustokiekko öljyllä ja grillaa parin kolmen minuutin ajan molemmin puolin. Ideana on siis saada pinnaltaan napakka, mutta sisältä lähes sulanut juusto. Voit tarkistaa juuston sisälämpötilan veitsenkärjellä. Älä tee kuitenkaan isoa reikää juustoon, sillä jos joudut grillaamaan juustoa vielä lisää, sen on syytä olla mahdollisimman ehjä, jotta sisus ei valu grillin parilalle.Hunajan, timjamin ja omenan yhdistelmä on klassikko. Tee omenalisuke valmiiksi ennen juuston grillaamista. Hunajaiset omenatkin voisi tehdä grillissä vaikka folionyytissä, mutta silloin niissä on mielestäni helposti liikaa nestettä. Siksi teen lisukkeen pannussa: kun seosta keittelee pannulla, liika neste haihtuu ja seoksesta tulee sopivan kiinteä.Jos grillisi on jo talviteloilla, paista brie parilapannulla. Tämä jälkiruoka syntyy helposti sisätiloissakin.6 annostaValmistusaika 20 min3 pientä hapokasta omenaa2 rkl voita2–3 oksaa timjamia½ dl hunajaa2 rkl pinjansiemeniä1–2 rkl öljyä1 pieni kokonainen briekiekkoHuuhtele ja kuivaa omenat. Lohko omenat ja poista samalla siemenkota.Kuumenna voi pannussa vaahtoavan kuumaksi. Laita timjaminoksat ja omenalohkot pannulle ja paista omenoihin nopeasti kaunis ruskea väri.Kaada pannuun hunaja ja lisää pinjansiemenet. Käännä lämpöä pienemmälle ja paistele seosta muutaman minuutin ajan välillä hieman käännellen. Nosta pannu liedeltä.Sivele brie öljyllä, grillaa (grillissä tai parilapannussa) molemmilta puolin 2–3 minuuttia. (Tarkista juuston sisälämpötila esimerkiksi veitsenkärjellä.)Tarjoa grillattu brie heti hunajaomenoiden kanssa.