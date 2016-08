Tämän sopan ohje on niin omituinen, että se on pakko jakaa myös Kiusauksessa-blogissa. Kyseessä on mainetta niittäneen keittiömestari Paul Bertollin kukkakaalikeiton resepti.

Ja omituisella tarkoitan, että keittoon käytetään kukkakaali, sipuli sekä vettä, vettä ja vielä vähän vettä. Sekä hieman oliiviöljyä, suolaa ja pippuria. Siinä kaikki.

Kyllä, ymmärrän. Epäileväinen olin minäkin. Mutta kun ohjetta noudattaa pilkulleen, on lopputulos hämmentävän kermainen kukkakaalikeitto. Kukkakaalin luontainen pektiini tekee keitosta samettisen pehmeää – ilman kermaa.

Valmis keitto on vegaanista, vähäkalorista, gluteenitonta ja mitä näitä nyt on. Ei tästä ehkä ihan koko ateriaksi ole, ainakaan pelkiltään (paitsi ehkä tiukalla dieetillä olevalle), mutta vähintäänkin alkukeitoksi se käy, jopa juhlavaan menuun. Sen verran elegantti on keiton ulkoasu, ja tietenkin myös maku.

Yksinkertainen kukkakaalikeitto Paul Bertollin tapaan

4–6 annosta

valmistusaika 1 h 10 min

1 sipuli (170 g)

kukkakaalia 3 rkl oliiviöljyä

oliiviöljyä 1½–2 tl suolaa

suolaa 1,24 l kuumaa vettä (1,2 dl + 10 dl + 1,2 dl)

Tarjoiluun:

extraneitsytoliiviöljyä

mustapippuria myllystä

Kuori sipuli, halkaise se ja leikkaa ohuiksi puolirenkaiksi.

Erottele kukkakaali pienehköiksi kukinnoiksi.

Lämmitä oliiviöljy kattilassa keskilämmöllä. Kypsennä sipuleita öljyssä 15 minuuttia, mutta älä anna niiden ruskistua.

Lisää kukkakaali, suolaa ja 1,2 dl kuumaa vettä. Lisää lämpöä, ja aseta kattilan päälle kansi. Hauduta kukkakaalia 15–18 minuuttia, kunnes se on pehmeää.

Lisää 1 l kuumaa vettä, kuumenna kiehuvaksi ja keitä kannen alla hiljalleen poreillen 20 minuuttia.

Soseuta keitto sauvasekoittimella tai tehosekoittimessa mahdollisimman sileäksi. Anna keiton levätä kannen alla 20 minuuttia. Tässä ajassa se paksuuntuu hieman.

Ohenna keitto lopulla 1,2 dl:lla kuumaa vettä. Tarkista suola. Kuumenna keitto, ja annostele lautasille. Valuta lusikalla pinnalle ohuita vanoja laadukasta oliiviöljyä. Viimeistele rouhaisulla mustapippuria.