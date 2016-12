Näin teet elämäsi parhaat karjalanpiirakat – kuvaresepti neuvoo kädestä pitäen

Kiusauksessa

Itsenäisyyspäivän

Karjalanpiirakat

Kuori:

1 ½ dl kylmää vettä 1 tl suolaa 1 rkl rypsiöljyä 3 dl ruisjauhoa 1 dl vehnäjauhoa

Täyte:

2 dl vettä 2 dl puuroriisiä 1 l täysmaitoa 2 tl suolaa

Voiteluun:

noin 100 g voita sulatettuna

kynnyksellä ja joulunkin lähestyessä Kiusauksessa-blogi heittäytyy hetkeksi nostalgian valtaan. Perinneleivonnaisista ehdoton suosikkini on nimittäin karjalanpiirakka, joka menee välttämättömyydessään kaiken muun joululeivonnan ohi ja yli heittämällä.Nykyisin kun asun ulkomailla, leivon karjalanpiirakoita – yllättäen – paljon useammin kuin Suomessa. Mikään ei nimittäin ole yhtä varma tapa ilahduttaa täällä asuvia kanssasuomalaisia kuin karjalanpiirakoiden tarjoaminen.Karjalanpiirakoissa lopputulos on monin verroin suurempi kuin yksinkertaisten aineksiensa summa. Työvaiheita toki riittää, joten tähän leivontaprojektiin kannattaa nykäistä mukaan kaveri. Pienen satsin (30–40 kappaletta) leipaisee kyllä kuka tahansa vähänkin kaulinta pyörittänyt yksinkin.Ja näin se menee – katso parhaat piirakoidentekovinkit kuvien ohesta.Noin 30 isoa karjalanpiirakkaa (35–40 pientä)Valmistusaika 2 hValmista ensin täyte. Kuumenna pinnoitetussa kattilassa vesi kiehuvaksi. Lisää puuroriisi ja alenna lämpöä. Keitä riisiä kannen alla pari minuuttia, kunnes vesi on imeytynyt riisiin.Nosta lämpöä ja lisää täysmaito koko ajan sekoittaen. Kuumenna kiehuvaksi sekoitellen, ja anna puuron sitten muhia miedolla lämmöllä kannen alla noin 40 minuuttia. Sekoita puuroa muutaman kerran hautumisen aikana.Mausta puuro lopuksi suolalla. Puurossa saa maistua ”hyvä suola”, eli se saa olla huomattavasti suolaisempaa kuin sellaisenaan syötäväksi tarkoitettu riisipuuro.Jäähdytä puuro huoneenlämpöiseksi (voit nopeuttaa jäähtymistä siirtämällä puuron erilliseen laakeaan astiaan, esimerkiksi uunivuokaan).Valmista kuoritaikina. Sekoita veteen suola ja rypsiöljy. Lisää jauhot ja vaivaa parin minuutin ajan kimmoisaksi taikinaksi.Pyöritä taikina halkaisijaltaan noin 2½ cm:n tangoksi. Litistä se kaulimella noin puolen sentin paksuiseksi levyksi, ja ota siitä juomalasin avulla ympyröitä. Paras juomalasi tähän on kapeasuinen, noin 6 cm halkaisijaltaan.Ripottele työtasolle hieman ruisjauhoja, ja asettele taikinapalat odottamaan jauhojen päälle. Peitä palat kelmulla, sillä ne kuivahtavat nopeasti, jolloin niitä on vaikea kaulita. Voit myös pinota palat kasoiksi (ripottele ruisjauhoa väliin) ja peittää pinot kelmulla.Kaulitse palat joko piirakkapulikalla tai kaulimella ovaalin muotoisiksi, erittäin ohuiksi kuoriksi. Käytä apuna ruisjauhoa. Pyöräytä taikinapalaa työtasolla pari kertaa kaulitsemisen aikana, jotta varmistut, ettei taikina ala liiskautua kiinni tasoon. Kokeile kaulita palaan ensin pituus ja sitten leveyttä. Aseta kaulitut kuoret limittäin kelmujen alle (ripottele väleihin hieman ruisjauhoa).Kaada isoon juomalasiin vettä. Laita lasiin kaksi lusikkaa ja veitsi. Annostele riisipuuroa taikinakuorien päälle kahden lusikan avulla, ja tasoita puuro veteen kostutetulla veitsellä. Jätä reunoille noin 1 cm tyhjää. (Jos puuro on aivan kylmää ja siten liian kovaa, ohenna sitä tilkalla vettä. Älä käytä ohentamiseen maitoa, muuten puuro alkaa kiehua uunissa piirakoiden sisällä.)Käännä kuorien pitkät reunat täytteen päälle.Aloita rypytys puolivälistä ja etene kohti yläosaa. Nipistä taikina kiinni täytteeseen peukalon ja keskisormen avulla.Käännä piirakka toisin päin, jotta rypytetty puoli on itseäsi kohti. Aloita rypytys jälleen puolivälistä ja etene kohti yläosaa. Valmis! (Melkein.)Aseta piirakat suoraan uunipellille, älä vuoraa peltiä leivinpaperilla. Voit laittaa piirakat vinottain aivan kiinni toisiinsa, sillä ne eivät leviä uunissa vaan pikemminkin kutistuvat. Paista piirakoita 270-asteisen uunin alatasolla. Kokeile sopiva paistoaika omalla uunillasi, mutta ohjeellinen aika on noin 22 minuuttia.Malta paistaa piirakoita niin kauan, kunnes ne ovat saaneet kunnolla väriä. Voit tarkistaa oikean kypsyyden pohjasta: piirakoiden pohjissa pitäisi näkyä selvästi tummia läikkiä. Piirakat ovat tässä vaiheessa kovia koppuroita, mutta älä säikähdä sitä.Voitele piirakat välittömästi paistamisen jälkeen voisulalla sekä pohjasta että päältä. (Voit halutessasi ”jatkaa” voisulaa tilkalla maitoa.)Siirrä piirakat heti voitelun jälkeen suureen kulhoon. Peitä ne leivinpaperilla (laita leivinpaperi suoraan piirakoiden päälle) ja aseta leivinpaperin päälle vielä keittiöpyyhe. Anna piirakoiden hautua näin vähintään 15 minuuttia. Voit pinota seuraavat pellilliset edellisten päälle kulhoon.Tarjoa karjalanpiirakat lämpiminä munavoin kanssa. Päälle sopii erityisen hyvin myös ohueksi siivutettu kylmäsavulohi. Voit myös pakastaa piirakat. Se kannattaa tehdä mahdollisimman tuoreina. Laita rasiaan tai pakastuspussiin pala leivinpaperia karjalanpiirakkakerrosten väliin.