Piparjuuresta syntyy pirteä pikakastike, joka sopii joulupöydässä melkein kaikkeen

200 g:n pala piparjuurta 4 rkl rypsiöljyä ½ dl vettä 1 rkl valkoviinietikkaa ½ tl suolaa

Piparjuurikastike:

2 rkl piparjuuritahnaa 2 dl ranskankermaa 1 dl paksua jogurttia 1 rkl sitruunamehua 2 tl sokeria ¾ tl suolaa

juuri, että olen pitänyt tätä blogia kolme ja puoli vuotta hehkuttamatta kertaakaan piparjuuren mahtavuutta. Tämä on käsittämätöntä, sillä piparjuuri on ihan parasta!Juuri nyt onkin erittäin hyvä hetki piparjuuren ylistyslaululle. Joulu on mitä parhain aika ottaa tämän luonteikkaan juureksen käsittely haltuun. Piparjuuritahnaa saa toki valmiina kaupastakin, mutta jos koukutut sen aromiin yhtä pahasti kuin minä, kannattaa tahna valmistaa itse. Monitoimikoneella (lempikoneeni!) sen surauttaa minuuteissa.piparjuuritahnaa pääosin kylmiin kastikkeisiin, kuten alla olevaan ranskankerma-jogurttikastikkeeseen sekä tuorejuuston maustamiseen. Majoneesista en itse juurikaan piittaa, mutta jos tykkäät siitä, kokeile piparjuuritahnaa majoneesipohjaisiin kastikkeisiin.Raikkaan ranskankerma-jogurtti-piparjuurikastikkeen maku sopii oivasti joulupöydän kaloille, riistalle ja paistille (kinkulle joudut tekemään jonkin toisen kastikkeen). Rosollin kumppaniksi tämä soosi soveltuu myös vallan mainiosti.Eikä piparjuurta kannata unohtaa joulun jälkeenkään. Mausta kastikkeella vaikkapa uuniperunan täyte tai eväspatonki. Lusikoi sitä myös uunijuuresten kylkeen. Ja sitten joskus, kun kesä taas koittaa, on piparjuurisoosi mahtavaa uusien perunoiden ja kesän kalaruokien kanssa.Kuori piparjuuri ja leikkaa se pieniksi kuutioiksi. Laita palat monitoimikoneen kulhoon. Lisää öljy, vesi, valkoviinietikka ja suola. Aja tasaiseksi seokseksi välillä kaapien tahnaa kulhon reunoilta.Siirrä tahna nuolijan avulla lasipurkkiin ja säilytä jääkaapissa. Ohjeella tulee noin 2½ dl piparjuuritahnaa. Käytä esimerkiksi kastikkeisiin, tahnoihin ja tuorejuuston maustamiseen.Tee kastike sekoittamalla yhteen kaikki sen ainekset. Ohjeella tulee noin 3½ dl piparjuurikastiketta. Anna kastikkeen maustua jääkaapissa vähintään 1 tunnin ajan ennen tarjoilua.Tarjoa piparjuurikastike kalan, riistan, paistin tai uunijuuresten kanssa. Se sopii hyvin myös perunoiden, kasvispihvien tai uunijuuresten kastikkeeksi sekä uuniperunoiden ja leipien täytteeksi.