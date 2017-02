Pitkä resepti palkitsee – mausteinen kasvislaksakeitto osuu jokaiseen makuhermoon

Kiusauksessa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kiusauksessa-blogilla on näköjään meneillään aasialainen kausi. Minkäs sille voi: joskus ajatukset askartelevat ihan tietyissä makumaailmoissa.



Mieltäni on kiertänyt laksakeitto. Olen syönyt mahtavia merenelävä-laksoja siellä sun täällä, mutta halusin (yllätys yllätys) kehitellä tästä perinteisestä malesialaiskeitosta kasvisversion.



Myönnän, että reseptin aineslista on mittavahko. En oikein voi sitä pahoitella. Näin se asia vain tuppaa menemään monien aasialaisten ruokien suhteen. Makuja kun pitää olla pituus-, leveys- ja syvyyssuunnassa; halki, poikki ja pinossa. Vielä niidenkin ulottuvuuksien lisäksi muutama irtonuotti siellä täällä.



Aasialaisruokien faneilta tämän keiton ainekset saattavat löytyä melkeinpä perusvarastosta. Joka tapauksessa, kun oikeat maustajat ovat kasassa, ei keiton valmistamiseen kulu kuin tovi.



Pähkinäinen ja mausteinen currytahna on keiton ydin, ja siihen kannattaa panostaa. Surautan currytahnat aina monitoimikoneella, mutta yhtä hyvin ne valmistuvat blenderissä tai sauvasekoittimella. Kunhan vain saa ainekset jollakin keinolla tasaiseksi tahnaksi, on ruoka jo puolivalmis.



Tahna kuumennetaan kattilassa, sitten lisätään liemiainekset ja kasvikset. Kasviproteiinit viilataan kuntoon hyvällä tofulla (sen tilalle varmaankin kävisi myös itämaisittain maustettu nyhtökaura), ja täyteläisyys chilin vastapainoksi varmistetaan kookosmaidolla.



Tässä reseptissä nuudelit keitetään erikseen ja asetetaan lautasten tai annoskulhojen pohjalle ennen keiton lisäämistä päälle. Nuudelit voi halutessaan kypsentää myös keiton seassa, varsinkin, jos keiton aikoo tarjota heti kun se on valmistunut.



Jos taas laksakeittoa kokkailee vieraille ja haluaa valmistella sen etukäteen, kannattaa nuudelit viilentää hyvin kylmällä vedellä, valuttaa ja lisätä sitten tilkka öljyä, jotta ne pysyvät irtonaisina. Valmistele keittopohja, pilko kasvikset ja tofu valmiiksi. H-hetken lähestyessä voit vain keittää kasvikset liemessä, lisätä tofun ja kookosmaidon – ja monien makunuottien keitto on valmis. Muutama näyttävä päällys vielä annosten pinnalle, ja sulosävel on taattu.



Kasvislaksa 4 annosta



Valmistusaika 25 min



Currytahna: 2 dl cashew-pähkinöitä



3 salottisipulia



4 valkosipulinkynttä



3 punaista chiliä



pala (noin 35 g) tuoretta inkivääriä



1 rkl sitruunaruohotahnaa



1 rkl soijakastiketta tai tamaria



2 tl jauhettua korianteria



1 tl jauhettua kurkumaa



2 rkl rypsiöljyä



1 rkl sokeria



Keittoon: 1 l kasvislientä liemikuutioista tai fondista



4 kuivattua kaffirlimetinlehteä



3 porkkanaa



1 pieni kesäkurpitsa



500 g kiinteää tofua



1 tlk (400 g) kookosmaitoa



1 tl suolaa



Lisäksi: 200 g ohuita riisinuudeleita (riisivermiselli)



suolaa keitinveteen



tilkka rypsiöljyä



Viimeistelyyn: 1 punainen chili



1 limetti



tuoreita korianterinlehtiä



Valmista ensin currytahna. Mittaa cashew-pähkinät monitoimikoneen tai tehosekoittimen kulhoon (tai tavalliseen kulhoon, jos valmistat tahnan sauvasekoittimella).



Kuori ja pilko joukkoon salottisipulit ja valkosipulit. Poista chileistä kanta, pilko chilit siemenineen (poista siemenet, jos haluat miedomman ruuan). Kuori pala inkivääriä, lisää joukkoon. Lisää kaikki loput tahnan ainekset, ja aja mahdollisimman sileäksi ja tasaiseksi seokseksi.



Siirrä tahna suureen kattilaan ja kuumenna koko ajan käännellen muutama minuutti. Lisää sitten kasvisliemi ja kaffirlimetinlehdet. Kuumenna kiehuvaksi ja keitä noin 5 minuuttia, valmistele sillä välin kasvikset ja tofu.



Kuori porkkanat ja leikkaa ne tulitikkumaisiksi suikaleiksi. Poista kesäkurpitsasta päät ja halkaise kesäkurpitsa pituussuunnassa neljään lohkoon. Leikkaa pois vetinen siemenosa. Paloittele lohkot. Valuta ja kuivaa tofu. Pilko se pieniksi kuutioiksi.



Lisää porkkanat kiehuvaan liemeen. Peitä kannella ja anna kiehua 3 minuuttia. Lisää kesäkurpitsa, tofukuutiot ja kookosmaito. Kuumenna ja keitä vielä 1–2 minuutin ajan, ja nosta sitten kattila pois liedeltä. Mausta keitto suolalla maun mukaan.



Keitä toisessa kattilassa vettä ja lisää veteen suolaa. Lisää riisinuudelit ja keitä pakkauksen ohjeen mukaan, noin 2–3 minuuttia. Valuta nuudelit, huuhdo ne kylmällä vedellä, ja jaa spagettikauhalla annoskulhoihin tai syville lautasille. (Jos nuudelit joutuvat odottamaan, viilennä ne hyvin kylmällä vedellä ja lisää tilkka rypsiöljyä, jotta ne pysyvät irtonaisina.)



Kauho nuudeleiden päälle keittoa. Viipaloi chili ja limetti, asettele päälle. Viimeistele laksakeitot tuoreilla korianterinlehdillä.



Vinkki: Vaihda kesäkurpitsa parsakaaliin, jos pidät siitä enemmän. Voit halutessasi lisätä keittoon runsaamminkin kasviksia, esimerkiksi vihreitä papuja, ohueksi suikaloituja sokeriherneenpalkoja tai bambunversoja, tai säilöttyjä huuhdottuja ja valutettuja pavunituja.