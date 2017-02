Ystävänpäivän aurinkoinen smoothie sopii jaettavaksi – puolet kasvista ja puolet hedelmää

Kiusauksessa

Ystävänpäivä osuu taas arkipäivään – ja eikö tiistai olekin päivistä juuri kaikista arkisin? Kovin moni tuskin kykenee loihtimaan kovin upeita tarjoiluja edes sille parhaalle ystävälle, mutta aurinkoisen aamusmoothien ehtii kyllä surauttaa.



Smoothie-fanaatikot ovat keksineet näppäriä apukonsteja varmistamaan aamuinen juomansaanti. He pilkkovat aineksia valmiiksi annosrasioihin pakastimeen, tai tekevät parin kolmen aamun varalle sekoituksen jääkaappiin. Siitä vaan sopiva määrä kasvis- ja hedelmäpaloja blenderiin, nesteet sekaan, ja surrur.



Ystävänpäivän aurinkoista aamusmoothieta varten ei tarvitse juuri valmistautua. Jos välttämättä haluaa, voi banaanin toki paloitella pakastimeen vaikka edellisenä iltana – ja porkkanat jääkaappiin, jos on oikein reipas.



Smoothien ainesten painosta puolet on kasvista ja puolet hedelmää, jolloin mausta tulee ihanan raikas ja vain häivähdyksen makea. Toisin sanoen: loistava aamujuoma.



Greippimehun tilalla voi käyttää appelsiinimehua, joka sopii hyvin porkkanan pariksi. Greipin ystävä tosin arvostaa juoman kirpeää sävähdystä.



Aurinkoista ystävänpäivää!



Ystävänpäivän aamusmoothie kahdelle 2 annosta



Valmistusaika 5 min



3 isoa porkkanaa



2 dl pakastettuja mangokuutioita



1 (pakastettu) kypsä banaani



1 dl greippimehua tai appelsiinimehua



2½ dl kylmää vettä



Kuori ja paloittele porkkanat, ja laita ne tehosekoittimen kulhoon. Lisää pakastettu mango, banaani, greippimehu ja vesi. Sekoita tasaiseksi ja kuohkeaksi smoothieksi.



Jaa kahteen lasiin ja nauti heti.