Maailman maukkain curry tulee Indonesiasta – näin valmistuu rendangin vegeversio

Kiusauksessa

Olisin valmis äänestämään maailman maukkaimmaksi ruuaksi milloin minkäkin ihanan keitoksen. Juuri nyt erittäin vahva ehdokas on rendang.



Indonesialainen naudanlihacurry äänestettiin muutama vuosi sitten maailman maukkaimmaksi ruuaksi amerikkalaisen CNN-kanavan järjestämässä kisassa. Ei ihme, sillä rendang-curry todellakin on äärimmäisen maukasta.



Kasvisversiossa naudanliha vaihtuu härkikseen tai nyhtökauraan. Ne imevät ihanan curryn makuja kuin sieni, ja niiden rakennekin on jo valmiiksi samanlainen kuin tuntikausia haudutetussa naudanlihassa.



Vege-rendangin kokkaamiseen ei muutenkaan tarvitse käyttää koko päivää. Nopeasti valmistuva maustetahna luo makupohjan, ja lyhyehkössä haudutusvaiheessa chilin polte pyöristyy kookosmaidolla ja sokerilla.



Jos sekä indonesialainen keittiö että kasviproteiinikeksinnöt ovat vielä kokeilematta, sanoisin, että epäilykset pois ja testaamaan. Tämä saattaa olla siihen maailman paras tilaisuus!



Vege-rendang 2–3 annosta



Valmistusaika 45 min



Maustetahna: 4 pientä salottisipulia



4 valkosipulinkynttä



3 punaista chiliä



2 rkl tuoretta inkivääriä raastettuna



2 rkl sitruunaruohotahnaa



2 rkl rypsiöljyä



1 tl jauhettua kurkumaa



¼ tl mustapippuria



Pataan: 1 tlk (400 g) kookosmaitoa



1 rkl soijakastiketta



250 g härkistä tai nyhtökauraa



4 kaffirlimetinlehteä



2 rkl fariinisokeria



1 tl suolaa



Viimeistelyyn: 1 limetti



tuoretta korianteria



Tarjoiluun: keitettyä jasmiiniriisiä



Valmista ensin maustetahna. Kuori ja puolita salottisipulit. Kuori valkosipulinkynnet. Poista chileistä kanta (ja halutessasi siemenet, jos haluat miedon ruuan).



Kuori ja raasta inkivääri hienolla terällä.



Mittaa kaikki maustetahnan ainekset monitoimikoneen kulhoon ja aja tasaiseksi tahnaksi.



Siirrä tahna (pinnoitettuun) kattilaan tai pataan. Kuumenna liedellä maustetahnaa koko ajan sekoitellen 2–3 minuuttia.



Lisää kookosmaito, soijakastike, härkis tai nyhtökaura sekä kaffirlimetinlehdet, fariinisokeri ja suola.



Kuumenna kiehuvaksi ja anna ruuan hautua hiljalleen kuplien kannen alla noin 30 minuutin ajan, välillä sekoitellen.



Keitä sillä välin jasmiiniriisi.



Tarjoa rendang keitetyn jasmiiniriisin kanssa. Purista annosten päälle limettimehua ja ripottele pinnalle tuoretta korianteria.