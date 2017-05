Kiusauksessa

Tässä eräänä päivänä autoni mittari näytti ulkoilman lämpötilaksi +50 astetta. Näin meillä Abu Dhabissa! Kotiin tullessa tekeekin mieli työntää pää pakastimeen. Vielä parempi, jos pakastimesta löytyy samalla vilkaisulla iso rasiallinen sorbettia.



Hapan ja makea sorbetti on yksi niistä asioista, jotka minusta todella tekevät kesän. Vaikka helteistä ei olisi vielä tietoakaan, saa sorbettikupposen ääressä aurinkoisen mielen. Varsinkin, kun makuyhdistelmä on niinkin ihana kuin vadelma ja sitruuna.



Näiden ainesten lisäksi ei sorbetin valmistukseen tarvitakaan muuta kuin sokeria. Tässä ohjeessa sitruunat lisätään vadelmien joukkoon nahattomina lohkoina, ja sekoitetaan sokerin kanssa tasaiseksi. Jäätelökone hoitaa suurimman työn. Jos sellaista ei ole, herkun valmistuminen onnistuu aivan yhtä hyvin pakastimen ja sähkövatkaimen yhteispelillä.



Tämä ihanuus maistuu koko perheelle – varo vain, ettet itse jää ilman!



Vadelma-sitruunasorbetti Noin 1 l



Valmistusaika 10 min + 6 h



400 g pakastevadelmia



2 sitruunaa



2½ dl sokeria



Kuumenna pakastevadelmia 2 minuutin ajan kattilassa tai täydellä teholla mikrossa, jos käytät ulkomaisia vadelmia. Pane vadelmat kulhoon ja viilennä jääkaappikylmäksi. (Kotimaiset vadelmat voit vain sulattaa.)



Ota kulho jääkaapista. Leikkaa sitruunoista kuoret veitsellä. Leikkaa sitruunat kalvojen välistä nahattomiksi lohkoiksi, työskennellen vadelmakulhon yläpuolella. Näin myös sitruunoista irtoava mehu valuu kulhoon. Purista vielä käsin sitruunan ”rangoista” kaikki mehu kulhoon. Poimi pois siemenet.



Lisää sokeri ja surauttele seosta sauvasekoittimella sykäyksittäin sieltä täältä, kunnes se on melko tasaista.



Pyöritä sorbetiksi jäätelökoneessa tai laita kulho pakastimeen ja sekoita ½ tunnin välein sähkövatkaimella 3 tunnin ajan. Anna sitten jäätyä loppuun, noin 3 tuntia.



Anna pehmetä hetki huoneenlämmössä ennen tarjoilua. Pyörittele palloiksi jäätelökauhalla.