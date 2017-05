Kiusauksessa

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kevät , mikä osuva vuodenaika syödä arki-iltoina pelkkiä salaatteja. Olen viime aikoina harrastellut iltasalaatteja kosolti – kun aineksia vaihtelee sopivan taajaan, ei tukevampaa ruokaa tule ikävä.



Yksi suosikkisalaateistani on klassinen caesar, mutta myönnettäköön, että se ei ole sieltä salaattimaisimmasta päästä. Melko vähän kasvista, runsas ja rasvainen kastike, sitä rataa.



Tähän caesarin versioon täyteläisyyttä tuovat maltillinen määrä kastiketta sekä pienet pehmeät valkopavut, jotka voi ottaa purkista tai liottaa ja keittää kuivatuista pavuista. Pirteistä kirsikkatomaateista saa raikkaan kasvislisän.



Kasvis-caesariin sopisivat hyvin myös vaikkapa paistetut herkkusienet ja tietysti avokado – no, sitähän lisätään nykyisin melkein kaikkeen. Rapeudesta vastaavat valkosipuliset yrttikrutongit, jotka on todella helppo tehdä itse. Caesar-kastikkeen perinteisen anjoviksen korvaavat kaprikset.



Kasvisruokailijan iltasalaatti on valmista vilauksessa – jää aikaa toukokuiselle iltaulkoilullekin.



Papu-tomaatticaesar 2–3 annosta



Valmistusaika 15 min



1 tlk (400 g) säilöttyjä kypsiä pieniä valkopapuja



2 ruukkua romainesalaattia



250 g kirsikkatomaatteja



parmesaania lastuina



Krutongit: noin 150 g kuivahtanutta leipää



1 pieni valkosipulinkynsi



2 rkl oliiviöljyä



1 tl basilikaa



½ tl hiutalesuolaa



Kastike: 1 dl parmesaania raastettuna



pieni pala valkosipulinkynttä



2 tl pieniä kapriksia



2 rkl majoneesia



1 rkl oliiviöljyä



¾ rkl sitruunamehua



½ tl dijoninsinappia



¾ tl suolaa



¼ tl mustapippuria



Tee ensin krutongit. Kuutioi leipä kulhoon. Kuori ja purista joukkoon valkosipulinkynsi. Lisää oliiviöljy, basilika ja hiutalesuola. Sekoita, ja kaada leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paahda 225-asteisessa uunissa 6–8 minuuttia. Anna jäähtyä pellillä.



Sillä välin kaada valkopavut siivilään ja huuhtele kylmällä vedellä. Valuta hyvin.



Tee kastike. Raasta parmesaani hienolla terällä. Kuori ja murskaa pala valkosipulinkynttä. Hienonna kaprikset veitsellä.



Sekoita majoneesiin oliiviöljy, sitruunamehu, dijoninsinappi, parmesaani, valkosipuli ja kaprikset. Mausta suolalla ja mustapippurilla.



Pese ja kuivaa romainesalaatti. Revi tai leikkaa se kulhoon. Puolita kirsikkatomaatit ja lisää joukkoon. Lisää myös hyvin valutetut valkopavut.



Kaada kulhoon kastike ja pöyhi, kunnes salaatti on maustunut kauttaaltaan. Nostele salaatti tarjoiluvadille tai lautasille.



Ripottele päälle krutonkeja. Viimeistele parmesaanilastuilla.



Vinkki: Lisää salaatin päälle viipaloitua kypsää avokadoa.