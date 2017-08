Kiusauksessa

Kokeile vielä tätä yhtä nyhtöruokaa – Vegehodarin mehevän savuinen täyte tehdään porkkanasta

Kuluva kesä tuli keikkuen, monien mielestä ei lainkaan. Itse tosin nautiskelin Suomen raikkaista ilmoista, täällä Abu Dhabin pätsissä kun jopa oma hengitys tuntuu viileältä.



Vilakanpuoleinen kesä on tietysti mitä mainioin syy ryhtyä suunnittelemaan syksyn ja talven matkoja. Lomahaaveilu vauhdittuu, kun käden ulottuvilla on samalla hyvää ruokaa – vaikka nämä aurinkoiset nyhtöporkkanahodarit.



Erilaisia nyhtöruokia on toki jo nähty vuosikaudet, mutta kokeile vielä tätäkin! Tosin tarkalleen ottaen porkkanoita ei tässä reseptissä nyhdetä kahdella haarukalla, vaan ne raastetaan raakana. Nimensä ruoka saakin lopputuloksesta, joka muistuttaa tuiki tuttua ja runsaasti hypetettyä pulled porkia eli nyhtöpossua.



Porkkanaraaste kannattaa paahtaa hyvin kuumassa uunissa. Osa suikaleista saa silloin luonteikkaan tummanruskeat reunat, ja porkkanan maku tiivistyy ihanan makeaksi.



Sillä välin liedellä sakeutuu helppo barbecuekastike, johon paahtunut porkkanaraaste lopuksi upotetaan. Valmista!



Tämä nyhtölisuke hullaannuttaa kaveripiirin sipsikaljavegaanit ja kaikki muutkin mausteista kasvisruokaa janoavat. Täyte loistaa hodarin välissä ihan sellaisenaan, mutta kokonaisuuden voi halutessaan viimeistellä vielä kasvisnakilla.



Nyhtöporkkana-hodarit noin 3 dl nyhtöporkkanaa, josta riittää 4 hodariin



Valmistusaika 30 min



500 g porkkanoita



1 sipuli



2–3 rkl oliiviöljyä



Kastike:



200 g paseerattua tomaattia



4 valkosipulinkynttä



¾ dl fariinisokeria



2 rkl valkoviinietikkaa



2 rkl soijakastiketta



1 tl savupaprikajauhetta



1 tl nestesavua (liquid smoke)



1 tl chilihiutaleita



¾ tl suolaa



½ tl mustapippuria



Tarjoiluun:



4 hot dog -sämpylää



(4 kasvisnakkia)



Kuori ja raasta porkkanat karkeaksi raasteeksi raastimella tai monitoimikoneella. Kuori sipuli, halkaise se ja leikkaa ohuiksi puolirenkaiksi. Laita kasvikset kulhoon, lisää oliiviöljy. Sekoita.



Levitä kasvikset ohueksi kerrokseksi leivinpaperilla vuoratulle pellille. Paahda 240-asteisessa uunissa noin 25 minuuttia, kunnes raaste on paahtunut ja kuivahtanut. Kääntele seosta lastalla kerran paistamisen puolivälissä.



Valmista kasvisten paahtuessa kastike. Mittaa kaikki kastikkeen ainekset kattilaan ja keitä hiljalleen kuplien ilman kantta noin 10 minuuttia, kunnes seos on sakeutunut.



Sekoita paahtunut porkkanaseos kastikkeeseen ja annostele lämmitettyjen, halkaistujen hot dog -sämpylöiden väliin. Paista tai grillaa halutessasi hodariin myös kasvisnakki.