Syksyn parhaassa sosekeitossa maistuvat pavut, lempeäksi paahdettu valkosipuli ja rapeat palsternakkasipsit

Valkosipulinen palsternakka-papukeitto ja palsternakkasipsit

välillä iskee maukkaan ja ihanan pehmeän sosekeiton kaipuu. Tai itse asiassa kaipuu iskee aika useinkin, jos totta puhutaan.Sosekeittoon kun sopivat näppärästi melkein kaikki kasvikset, ja jos mukaan ujuttaa papuja ja vaikkapa kasvikermaa, tuorejuustoa tai kookosmaitoa, saa kasviskeitosta kevyen mutta täyttävän aterian.Tähän keittoon makua haetaan valkosipulista – tarkalleen ottaen kahdesta kokonaisesta valkosipulista.Älä pelästy!Tätä temppua olen nimittäin käyttänyt resepteissäni monesti aiemminkin. Kun haluan houkutella esiin valkosipulin lempeän voimakkuuden, kesytän sen terävyyden uunissa. Kokonaisena paahdettujen valkosipulien kynnet maustavat valkopapu-palsternakkakeiton pehmeästi.Valkosipulien kanssa samalla pellillä paahtuvat palsternakkasipsit, joiden valmistusta ei kannata jättää väliin. Muutama rapea sipsi kruunaa sopan syyskuun parhaaksi kasviskeitoksi.4 annostaValmistusaika 45 min800 g palsternakkaa1 iso tai 2 pientä sipulia1 tlk (400 g) säilöttyjä kypsiä pieniä valkopapuja2 rkl öljyä1 rkl voita1,2 l vettä1 kasvisliemikuutio1 tl suolaa2 dl ruoka- tai kaurakermaa2 paahdetun valkosipulin kynnetpala palsternakkaa2 valkosipuliaoliiviöljyäsuolaa, mustapippuriapalsternakkasipsejäkurpitsansiemeniähyvää oliiviöljyämustapippuria myllystäValmista ensin paahdetut valkosipulit ja palsternakkasipsit. Pese palsternakkapala huolellisesti, älä kuori. Viipaloi palsternakka hyvin ohuiksi lastuiksi esimerkiksi juustohöylällä tai mandoliini-leikkurilla. Tarvitset noin 20 lastua. Laita palsternakkaviipaleet kulhoon, ja kaada joukkoon tilkka oliiviöljyä. Sekoita. Asettele viipaleet leivinpaperilla vuoratulle pellille tasaiseksi kerrokseksi.Leikkaa kokonaisista valkosipuleista pois hattu niin, että kynsien yläosat tulevat näkyviin. Ota pala foliota ja kierrä se palojen ympärille, mutta ei päälle. Lusikoi päälle pieni tilkka oliiviöljyä niin, että sitä on kauttaaltaan kynsien pinnalla. Tee nyyteille tilaa palsternakkojen lomasta samalla pellillä.Paahda palsternakkaviipaleita ja kokonaisia valkosipuleita 180-asteisessa uunissa. Kun noin 15 minuuttia on kulunut, tarkista ovatko palsternakkasipsit valmiita: reunoilta käpristyneitä ja paahtuneen värisiä. Jos palsternakkasipsit eivät ole vielä valmiita, jatka paahtamista vielä noin 5 minuuttia. Poimi sipsit pois pelliltä ja jatka valkosipulien kypsennystä 40 minuuttiin asti. Palsternakkasipsien paahtoaika on siis 15–20 minuuttia, valkosipulien 40 minuuttia.Ota valkosipulit pois uunista ja purista kynnet kokonaisina ulos tai kaiva ne kuoristaan veitsellä.Valmistele valkosipulien paahtuessa keitto. Kuori ja paloittele palsternakat. Kuori ja viipaloi sipulit. Kaada säilötyt valkopavut siivilään ja huuhtele kylmällä vedellä. Jätä valumaan.Kuumenna öljy kattilassa. Paahda palsternakkapaloja kovalla lämmöllä muutama minuutti koko ajan sekoitellen, kunnes palat ovat saaneet kauttaaltaan paahtuneen värin. Lisää voi ja sipulit. Jatka paistamista vielä noin 3 minuuttia.Lisää vesi, kasvisliemikuutio, valutetut valkopavut ja suola. Anna kiehua kannen alla noin 20 minuuttia, kunnes kasvikset ovat kypsiä.Lisää keittoon kerma ja kuoristaan puristetut paahdetut valkosipulinkynnet. Soseuta keitto kuohkeaksi tehosekoittimessa tai sauvasekoittimella. Tarkista maku ja lisää tarvittaessa suolaa.Annostele lautasille ja koristele palsternakkasipseillä ja kurpitsansiemenillä. Valuta annoksiin tilkka hyvää oliiviöljyä, ja rouhi päälle mustapippuria myllystä.Vinkki: Jos haluat keitosta vegaanisen, käytä kermana kaurakermaa ja voin tilalla maidotonta margariinia.Resepti: Laura Kaapro