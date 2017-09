Kiusauksessa

Abu Dhabissakin alkoi nyt sitten (vihdoin) kouluvuosi. Meidän perheessämme se tarkoitti, että myös kuopus, liki 4-vuotias, saateltiin luokkahuoneeseen. Täällä uskotaan varhaiseen aloitukseen! No, leikin kautta pienet koululaiset toki oppivat, mutta kouluympäristössä se silti tapahtuu.Pitkän päivähoitolapsuuden lisäksi ulkosuomalainen haikailee kotimaasta myös ilmaista kouluruokailua. Jestas sitä palapeliä, minkä eväslaatikkorumba aiheuttaa. Molemmat lapset syövät koulussa välipalan ja lounaan, mutta toisella on mahdollisuus lämmittää ruoka, toisella taas ei. Lämmittäjälle kylmäpakkaus? Lämmittämättömälle kylmä lounas vai kenties ruokatermos? Kasvikset tuoreena eri rasiaan vai kypsennettynä ruokaan?Kun näistä haasteista on selvitty, täytyy enää ratkaista, mitä, milloin ja missä syödään, kun koulun jälkeen kiidetään harrastuksiin. Taas pari rasiaa mukaan. Pakkausten valmistajien olisi syytä näyttää tyytyväisiltä.kaikki ei siis Abu Dhabissa suju kuin lentävällä matolla liitely. Mutta satsi itse tehtyjä granolapatukoita helpottaa arkipäiviä hiukan. Voi ajatella, että elämästä on pieni kulma hallinnassa, kun lapset mutustelevat takapenkillä kompaktia välipalaa. Ja kyllä tällainen patukka maistuu ihanalta myös aikuisen suussa, (retkimukista nautitun) kahvin tai teen kanssa.Käytä patukoihin erittäin kypsiä, jo runsaan ruskeapilkkuisia banaaneja. Ne tuovat patukoihin ihanan tuoksun ja makeuden sekä sopivasti sitkeyttä. Muita aineksia voi vaihdella sen mukaan, mitä kaapista löytyy.Manteleita, erilaisia pähkinöitä ja siemeniä sekä kuivattuja marjoja ja hedelmiä kannattaa sujautella joukkoon niin, että ainesmäärät pysyvät suunnilleen samoina. Katso myös maustekaappiin – näihin patukoihin sopii moni leivontamauste, esimerkiksi vanilja, kardemumma, kaneli ja inkivääri.Energistä harrastussyksyä!noin 16 kplValmistusaika 50 min + 30 min jäähtymiseen1½ dl kotimaista kvinoaa1 dl pekaani- tai cashewpähkinöitä1 dl manteleita4½ dl kaurahiutaleita1 dl auringonkukansiemeniä (tai osa luomupellavansiemeniä)2 hyvin kypsää banaania1 dl hunajaa tai vaahterasiirappia¾ dl neitsytkookosöljyä juoksevana tai rypsiöljyä1 dl kuivattuja karpaloita tai mustikoita tai rusinoita½ tl hiutalesuolaa(ripaus vaniljajauhetta ja/tai muita mausteita, esimerkiksi kanelia, kardemummaa, inkivääriä)Mittaa kvinoa kulhoon ja kaada päälle runsaasti lämmintä vettä. Kaada tiheään siivilään ja valuta hyvin.Rouhi pähkinöitä ja manteleita veitsellä.Mittaa leivinpaperilla vuoratulle pellille valutettu kvinoa, rouhitut pähkinät ja mantelit, kaurahiutaleet ja auringonkukansiemenet. Paahda 175-asteisessa uunissa 15–20 minuuttia, kunnes ainekset ovat kevyesti paahtuneet. Sekoittele seosta kerran paahtamisen puolivälissä.Kuori sillä välin banaanit ja paloittele ne kulhoon. Muussaa palat haarukalla. Lisää hunaja tai vaahterasiirappi ja öljy.Lisää paahtunut kauraseos banaaniseokseen. Lisää myös kuivatut karpalot ja hiutalesuola (sekä vaniljajauhe). Sekoita tasaiseksi.Vuoraa noin 24 x 24 cm:n kulmikas vuoka leivinpaperilla. Saat paperin asettumaan paremmin, kun rypistelet sen palloksi, kostutat kevyesti, rypistelet vielä hetken ja sitten avaat.Tasoita granolaseos vuokaan. Paahda 175-asteisessa uunissa 25–30 minuuttia, kunnes levy on pinnalta ja reunoilta kauniin paahtuneen värinen.Anna jäähtyä vähintään 30 minuuttia vuoassa. Nosta sitten paperin avulla laudalle ja leikkaa patukoiksi ohutteräisellä, terävällä veitsellä.Lado patukat kannelliseen rasiaan ja säilytä jääkaapissa. Granolapatukat säilyvät noin 2 viikkoa.