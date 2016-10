Islanti päihitti Suomen dramaattisella viime hetken maalilla. Kotikatsomot ympäri Suomen sadattelivat loppuratkaisua ja pian päätösvihellyksen jälkeen alkoi raivokas spekulointi. Kävikö pallo maalissa ja potkittiinko pallo pois Suomen maalivahdin Lukas Hradeckyn hallusta. Maali merkittiin Islannin topparille Ragnar Sigurdssonille, joka ensimmäisessä tilanteessa nikkasi päällään pallon ohi Hradeckyn. Eli kyseessä ei ollut Hradeckyn hallusta pois potkitun maalin hyväksyminen vaan kyse oli siitä kävikö pallo maalivivan yli ennen kuin maalivahti kauhaisi sen haltuunsa. Ottelun tuomariston mielestä pallo oli maalissa, mutta ainakin tv-kuvista sitä on mahdoton sanoa varmasti.

Aivan toinen keskustelu sitten on se pitäisikö tällaisia spekulatiivisia tilanteita edes syntyä. Maaliviivateknologia varmistaisi, että oikeus toteutuisi. Myös tuomarit ja pelaajat ovat sen käyttöönoton kannalla, joten mitään esteitä ei pitäisi olla. Paitsi tietysti raha.

Kustannusten pohtimisen jälkeen herää seuraava kysymys: mikä ottelu on niin tärkeä, että maaliviivateknologia pitäisi olla käytössä? Valioliigassa maaliviivateknologia on jo laajamittaisessa käytössä ja on vain ajan kysymys milloin se otetaan käyttöön myös Mestarien liigassa sekä EM- ja MM-loppukisoissa. La Liga, Serie A, Ligue 1 ja Bundesliiga seuraavat myös varmasti aika pian perässä, mutta miten muut ottelut? Ovatko lopputurnauksiin johtavat karsinnat maaliviivateknologian arvoisia? Karsintapelit ovat huipputärkeitä otteluita, mutta niiden kaupallinen arvo FIFA:lle ja UEFA:lle on vähäpätöisempi. Rahaa näillä molemmilla järjestöillä on ihan riittävästi, joten kyse on enemmänkin halusta. On myös totta, että kiistanalaiset tilanteet lisäävät keskustelua lajista ja se nähdään kattojärjestöissä "ilmaisena" näkyvyytenä.

Jossain lähitulevaisuudessa maaliviivateknologia otetaan laajamittaisesti käyttöön, kun sen kustannukset laskevat. Toivottavasti se aika on pian.

-Kynämies