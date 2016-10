Yllättämisen helppous ja voittamisen vaikeus: miten käy IFK Mariehamnin?

Nälkäinen haastaja. Kylläinen ennakkosuosikki. Ilman menestyspaineita pelaava itsensä ylittäjä. Tappiota pelkäävä alisuorittaja.

IFK Mariehamnin loistava kausi saattaa hyvinkin päättyä mestaruuteen. Joukkue on pelannut kärkijoukkueista tasaisimmin läpi kauden. Tiivis puolustus ja nopeat hyökkäykset. Maarianhaminalaisia ei turhaan ole verrattu keväällä Valioliigan voittaneeseen Leicesteriin. Joukkue on pelannut ennakkoluulottomasti läpi kauden ja nyt, kaksi kierrosta ennen kauden päätöstä, se on kaksin käsin kiinni mestaruudessa.

Yksi asia on kuitenkin muuttunut. Tähän asti IFK on ollut tilanteessa, jossa se voi voittaa mestaruuden. Kahden viiimeisen kierroksen osalta asetelma on muuttunut: nyt maarianhaminalaiset voivat hävitä Veikkausliigan kultamitalit. On aina helpompaa pelata saavuttaakseen jotain odottamatonta kuin puolustaa nykyistä asemaansa.

Maarianhaminalaisten satumainen tarina saa päätöksensä tällä viikolla. Jotenkin toivoisi, ettei sen viimeisiä kappaleita sävyttäisi ainakaan turha jännittäminen.

-Kynämies