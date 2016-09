Ajattele tilannetta, jossa et saa kumppaniasi kiinni, vaikka hänen piti jo olla kotona. Ensin löydät helposti arkisia selityksiä tavoittamattomuudelle, mutta kun aikaa kuluu, alkaa hätä nostaa päätään. Päivän pidetessä tuskallinen olo pitelee jo otteessaan. Missä hän on? Mitä on tapahtunut? Miksei hän vastaa?

On helppoa ymmärtää, että rakkaan käsittämätön fyysinen poissaolo herättää hätää. Kadonnut kumppani voi kuitenkin löytyä myös saman katon alta. Moni jakaa arkensa puolison kanssa, jota ei saa kiinni ja joka ei vastaa yhteyden yrityksiin. Hätä herää silloinkin, kun ihminen on fyysisesti läsnä, mutta psyykkisesti saavuttamaton.

Vaikeneminen on kultaa ja puhuminen hopeaa – niinhän me olemme perinteisesti oppineet. Ja jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, on parempi olla hiljaa. Nämä ohjeet ovat kuitenkin mahdollisimman huonoja parisuhteen näkökulmasta.

Hiljaisuus, vetäytyminen ja emotionaalinen saavuttamattomuus ovat myrkkyä läheisille ja rakastaville ihmissuhteille. Kumppani, joka ei reagoi, vastaa tai vaikutu toisesta lataa jäätä lämpimän tunneyhteyden päälle.

Kun ihminen kokee, ettei saa kumppaniinsa yhteyttä, herättää se merkityksettömyyden, kohtaamattomuuden ja syvän yksinäisyyden tunteita.

Usein toinen vaikenee siksi, ettei osaa muutakaan. Konflikteista selviämiseen ei ole saanut lapsuuden suhteista mallia, eikä vaikeiden tunteiden ääreltä osaa löytää tietä yhdessä ulos. Parisuhteeseen on vaikea tuoda sellaista vuorovaikutusta, joka on itselle jäänyt jo lapsena vieraaksi.

Jäämies tai kylmäkkö parisuhteessa ei ole mikään vitsi, vaan surullinen tarina yksinäisyydestä. Kun toiseen ei saa yhteyttä, alkaa yksi usein vaatia sitä pakolla ja toinen vältellä sitä kauhulla, kumpikin toisen haitallista käytöstä ja hätää voimistaen.

Ihmissuhteessa olemista voi onneksi opetella läpi elämän. Olennaisinta on löytää pinnan alle: mitä tuntee kivettynyt kumppani? Mitä pelkää nalkuttaja? Miten uskaltaisi hakea yhteyttä silloinkin, kun ei sitä osaa? Ja miten osaisi olla tavoitettavissa puutteineen, haavoineen ja sanattomuuksineen?