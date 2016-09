Jo opiskeluideni varhaisilta vuosilta mieleeni tarttui yksi erityisen kiehtova lause: hyvä ammattilainen on hieman hidas ja tyhmä. Ajatus oli kummallinen ja epätavallinen aikoina, jolloin ehdottomat neuvot, ripeys ja tietäminen ovat kiilanneet arvostuksessa korkeimmalle.

Neuvominen on vielä helppo laji, mutta kuunteleminen ei. Toisen puolesta tietäminen on varma virhe ihmissuhteissa, kun taas hitaudesta, epävarmuudesta ja lämpimästä uteliaisuudesta on hyötyä toisen ihmisen kohtaamisessa. Juuri niistä syntyy turvallinen ja aito vuorovaikutus: toinen toistemme ääniaalloille virittymisestä, soinnuttumisesta ja yhteisen kanavan etsimisestä.

Mitä pidemmälle olen opiskellut ja mitä enemmän työkokemusta kerryttänyt, sitä syvällisemmin allekirjoitan hyvän tietämättömyyden merkityksen. Jos mielii todella kohdata ihmisen ja löytää ymmärrystä elämäänsä, on ensisijaisesti osattava kiinnostua ja ihmetellä, ei puskea päälle oikaisten, vertaillen tai neuvoen.

Kiehtovaa on myös se, että psykoterapiatutkimuksessa psykoterapeutin epävarmuus omista kyvyistään ennusti yllättäen parempia yhteistyösuhteita potilaiden kanssa. Siedetty epävarmuus toisen mielen ymmärtämättömyydestä virittää taitavaa terapeuttia herkkyydelle ja nöyryydelle, jota toisen ihmisen kohtaamisessa on aina oltava läsnä. Lämmin uteliaisuus rauhoittaa, jolloin toinen laskee aseensa ja on valmis kertomaan enemmän.

Niin sanoo myös psykologi Vesa Nevalainen kertoessaan Toimiva lähikoulu -tutkimuksesta, jossa tutkittiin kouluja, joiden oppilaat menestyivät odotusarvoja paremmin. Näissä kouluissa opettajilla oli kaksi ylivoimasta taitoa yli muiden: heillä oli kyky aidosti kiinnostua oppilaistaan ja taitoa vaatia näiltä viisaasti. Kun oppilas koki opettajan olevan hänestä kiinnostunut, se lisäsi oppilaan motivaatiota opiskeluun. Rinnalle asettuminen ja vilpitön välittäminen ovat inhimillisiä ja energisoivia ihmissuhdetaitoja, jotka pätevät niin koulu-, työ- kuin perhe-elämässä.

Mitä kiinnostumisen taito sitten käytännössä tarkoittaa? Se on uteliasta yhdessä tutkimista ja myötätuntoista eläytymistä toisen kokemukseen. Koskaan ei voi ulkopuolelta tietää, miltä toisesta tuntuu tai miten toinen maailman kokee, mutta voi yrittää ymmärtää ja samastua toisen kokemukseen sekä sen merkitykseen hänelle. Tavallisimmillaan tietämättömyys on ihmettelyä, toisen mielen onkimista ja kiinnostuneiden kysymysten avulla syvemmälle pääsemistä.

Tänä täydellisen tietämisen ja pikaratkaisujen aikana hitaan kiinnostumisen taitoa ei painoteta riittävästi. Sen sijaan painotus osuu usein kohtuuttomiin odotuksiin osaamisesta, kontrollista, tietämisestä ja eteenpäin pääsemisestä. Ihmissuhteissa eläminen on kuitenkin paljon juuri vastakkaista: ei-tietämistä, kiinnostusta, oman toiminnan avointa tarkastelua ja täydellisyyden puuttumista. Kun ei lyö ennalta lukkoon toista ihmistä ja hänen kokemuksiaan, jää tilaa yhteiselle löytämiselle ja ymmärtävälle kohtaamiselle. Se vaatii malttia, hitautta ja hyviä kysymyksiä hienojen vastausten sijaan.

Missä on lempeä kiinnostus, siellä avautuu myös kohtaamisen mahdollisuus.