Myös yksinäisellä on vastuu ihmissuhteistaan

Vanhempi rouva viettää yksin joulua. Hän seuraa televisiosta uutisia ja odottaa, että joku piipahtaisi. Mutta ei. Lapsesta, eikä lapsenlapsesta ole vierailijaksi aaton ratoksi. Kortti makaa keittiön pöydällä, mutta kutsua yhteiseen joulupöytään ei tarjottu.

Isä hakkaa jäisessä viimassa kohmeisia halkoja. Selkää kivistää, polvet ovat turvonneet, mutta apuja ei löydy. Illan ainoa lohtu on lämpenevä sauna ja ystävällisesti sihahtava keppana.

Vainaja haudataan vailla surijoita. Arkku liukuu hiljaisuudessa kohti krematoriota. Ei yhtäkään nyyhkäisyä, ei ainoatakaan kyyneltä.

Ajatus välinpitämättömistä sukulaisista ja kylmänkovista läheisistä on raastava. Yksinäisyys on tuhansien suomalaisten suuri kipu, jonka lääkkeenä on syystäkin vedottu lähimmäisen rakkauteen.

Mutta entä jos tarinalla on toinenkin versionsa?

Vanhemman rouvan pöytään ei astu enää kukaan, koska hänen julmat sanansa ovat repineet rikki pojan ja miniän sydämet. Jatkuva arvostelu, ilkeys ja yksipuolinen syyttäminen eivät murtuneet, vaikka läheiset kuinka yrittivät.

Halkoja hakkaava isä on ollut humalassa viimeiset vuosikymmenet ja lyövä käsi on uhannut liian monta kertaa. Läheiset ovat auttaneet, rukoilleet ja vaatineet, mutta mies ei avaudu avulle. Tytär kipeästi tietää, että isä on yksin. Tunne on tuttu hänellekin. Lopulta oli vain pakko suojata itsensä, ettei tullut enempää satutetuksi.

”Siten viettää usein loppuelämänsä, kuten on viettänyt alkuelämänsäkin” kuvaa dosentti, yksinäisyystutkija Niina Junttila kolikon toista puolta riipaisevasti. Lasten yksinäisyys lankeaa aina aikuisten vastuulle, mutta aikuisen yksinäisyys ei voi painua yksin lähimmäisten harteille. Saako yksinäisyydestä vastuuttaa? Voiko toiseltakin osapuolelta vaatia, vai pitäisikö vain loputtomasti joustaa itse?

Myötätunto kallistuu herkästi yksin olevan puoleen, jos läheisten etäisyyttä ottava toiminta nähdään kylmän välinpitämättömänä. Välimatkan syynä ei aina ole julma kovuus, vaan kipeä suru ja pyrkimys etsiä tasapainoa itsensä ja muiden suojelemisen välimaastoissa. Jos toinen tarjoaa vain turvatonta ja rikkovaa ympäristöä, on ymmärrettävää, että välimatka alkaa kasvaa. Siksi on voitava sanoa ääneen, että joskus yksinäisyys on osin myös itse aiheutettua.

Vuorovaikutukseen tarvitaan aina kaksi. Jos kärsii toisten etäisyydestä, voi myös pysähtyä pohtimaan, millaista vuorovaikutusta itse toisille tarjoaa. Miten on ottanut toisen vastaan, miten kunnioittanut ja kantanut vastuun omasta olostaan? Onko iskenyt arvostelevin ja kyynisin sananmiekoin, onko vahvistanut omalla olemisellaan hyvää vai pahaa? Millaista yhdessä olo on ollut?

Tarinan kaksi puolta voisivat lähestyä toisiaan, jos jouluaaton rouva osaisi osoittaa myötätuntoaan myös lapsiaan kohtaan. Jos halkomies hakisi itselleen apua ja soittaisi tyttärelleen selvin päin, ehkä tytärkin uskaltaisi kääntyä uudelleen isäänsä kohti.

Niin jos. Mutta ketkä kaikki voivat kantaa vastuuta kahden ihmisen kohtaamisesta? Mitä minä itse voin tehdä jo tänään sille, että puoleeni olisi helpompi kääntyä?