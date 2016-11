Tuttavan postaama kuva saa veden kielelle: houkutteleva pasta-annos Italian lämpimässä illassa. Sitten kuvaan liitetyt hashtagit turmelevat tunnelman: #hiilarimättö ja #kotiinpalaapullukka.

Tavatessamme kahvilassa ystäväni valitsee vitriinistä ihanan suklaakakkupalan. ”En mä yleensä”, hän aloittaa. ”Illalla vedän ekstralenkin ja huomenna on smoothiepäivä!”

Hetkessä kakku on kuorrutettu sakealla syyllisyydellä.

Kaksijakoinen suhtautuminen ruokaan leimaa käyttäytymistämme ja puheitamme niin syvästi, ettemme usein edes huomaa sitä. Lehdet ja blogit sekä hifistelevät herkuilla että lataavat pöytään ääriterveellisyyden vaatimuksia. Ruoka on usein keino ilmaista omaa huonommuutta tai paremmuutta: chiasiemenpuuroihminen lunastaa parhaat paikat ja korvapuustinainen katumuksen.

”Jos meinaat herkutella, nauti siitä. Syyllisyydentuntoisena nautiskelu menee hukkaan”, linjaa Syömishäiriökeskuksen toiminnanjohtaja, psykologi Pia Charpentier.

Usein nautiskelu kuitenkin turmeltuu ankaraan kehokielteisyyteen. Kun pasta-annos muuntuu mielessä hiilarimätöksi, sen herkullisuus katoaa.

Optimaalisen onnellisuuden tavoittelusta on tullut monen elämän vääristynyt keskiö. Se näkyy myös syömisessä, jossa on harvoin kyse pelkästä ruuasta. Kun ihmisen on tarrauduttava ankariin sääntöihin oikeasta syömisestä, ongelma ei ole lautasmallin noudattaminen vaan turvattomuuden tunne ja hyväksymisen kaipuu.

Kehonkuva heijastelee suhtautumista itseen, muihin ja elämään. Tasapainoinen mieli näkyy myös joustavassa kyvyssä syödä, nauttia ja kuunnella kehon tarpeita. Charpentierin mukaan taito pitää omasta kehostaan on elintärkeä. Silloin syömistä ja toimintaa ohjaa yhteys omaan itseen, ei ulkoisiin ohjeisiin. Ihmisyyttä kun ei voi mitata hiilareissa, rasvoissa tai kiloissa. Onni ei löydy viiden laihdutetun kilon päästä.

Kielteinen kehonkuva ja itseruoskinta voivat tuntua toimivan moottorina muutokselle ja paremmalle elämälle. Hyvinvointi tai paljon metsästetty onnellisuus ei kuitenkaan synny kurin vaan myötätunnon voimalla. Voisiko kakkua tarjota itselleen kuin ystävälleen?