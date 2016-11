Joulustressi, sähköpostipaine, influenssa-aalto ja työkuorman kiristämät hartiat. Onnellisuuden maksimointi, ruokavalion viilaukset, viininmaistiaiset ja avioeroprosentit. Halujen häviäminen ja kevään villeimmät vaatetrendit.

Tämän kaiken me jo näemme. Toistuvasti, jatkuvasti ja loputtomasti.

Mutta on olemassa toisenkinlainen Suomi. Sille ei riitä palstatilaa, se ei paista otsikoissa tai kuulu tarinoissa. Siellä elää silti liian moni lapsi, nuori ja vanhempi.

On olemassa sellainenkin Suomi, missä poika kuljeskelee löntystelevin askelin kaupan lihahyllyjen väleissä. Nälkä on armoton, mutta lapsi pelkää varastaa. Poika raottaa tottuneesti leikkelepaketin reunaa ja ahtaa suunsa täyteen ohuen ohutta kinkkua. Huomisesta ei vielä tiedä, mutta edes ohueksi hetkeksi nälkä on sivuutettu.

On olemassa sellainenkin Suomi, missä isän käsi ei merkitse turvaa, vaan vie maailmaan, johon tyttö ei olisi vielä aikoihin valmis, eikä koskaan isänsä kanssa. Koska keho ei pääse pakoon isän työntyessä häneen, tytön mieli karkaa lukemattomia kertoja kehosta muualle, särkyen siruiksi maailmalle. Vaikka tytön silmät ovat jatkuvasti sameat, ei kukaan suostu näkemään pintaa syvemmälle.

On olemassa sellainenkin Suomi, missä äiti varjelee lastansa viikkokausia suojassa kodin seinien sisällä. Koska syövän hoidot ovat vieneet kaiken puolustuskyvyn, ei muitakaan vaihtoehtoja ole. Lapsi toipuu vielä, niin uskoo äiti. Mutta äidin toipuminen ei ole vielä edes alkanut.

On olemassa sellainen Suomi, missä tytär työntää tottuneesti sormet syvälle kurkkuunsa ja oksentaa hipihiljaa niin pitkään, että merkkiruokana käytetty punajuuri värjää pönttöön maaliviivan. Samaan aikaan isä ja äiti katsovat olohuoneessa Vain elämää eivätkä tavoita välähdystäkään siitä, millaista elämää tytär elää iltaruuan toisella puolen.

On olemassa sellainenkin Suomi, missä aivan tavallisella neuvolakäynnillä onnellinen odotus saa äkkikäännöksen. Äidin verenpaineet ovat nousseet huimiin lukemiin, ja vain hetken kuluttua syntyy maitotölkin kokoinen vauva, jonka vanhemmatkin ovat yhä hentoja keskosia. Ei syntymän iloa eikä imetyksen huolia. Vain hauras toivo selviytymisestä.

On olemassa sellainenkin Suomi, missä lastensuojeluviranomaiset kättelevät vanhemmat ystävällisesti ovella ja kääntävät selkänsä lähteäkseen. Vanhempien takana lapsi rukoilee mielessään viranomaisille röntgenkatsetta, joka näkisi läpi taitavien kulissien. Kun ovet ovat kiinni, alkaa taas toisenlainen elämä.

On olemassa sellainenkin Suomi, jossa aamulla ovikelloa soittavat poliisi ja pappi. Äiti valahtaa voimattomana kynnykselle jo parin nähdessään. Hän on odottanut tietoa kauhulla jo vuosien ajan, ja nyt pelko on muuttunut todeksi. Lapsi on lähtenyt taivaalliseen kotiin rankasti yliannosteltuna.

Arkisten murheidemme rinnalla elää jatkuvasti myös toisenlainen Suomi. Sen kohtaaminen on usein tuskallista, mutta se on silti osa kotimaatamme. Vastuu sen näkemisestä, korjaamisesta ja rakentamisesta on meidän kaikkien, yhdessä.

Välittäminen on tämän päivän rohkeutta.