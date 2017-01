Sydämen ääntä ei aina kannata kuunnella – se tarjoaa usein vain hetken mielihyvää

Lujasti lempeä

Olet

Psykologi

Minäkin

Sydämen

varmasti kuullut elämänohjeen siitä, että totuus löytyy aina sisältäsi. Että kun kuuntelet sydäntäsi, niin tiedät kyllä mitä tehdä. Ja kun avaudut tunteillesi, ne ohjaavat sinut aina oikeaan.Sinua on ohjattu harhaan.Tunteilla on tärkeä tehtävä, mutta ainokaisena toiminnanohjaajana sydän on hutera veturi. Ihmisen on tärkeää osata toimia myös itseään vastaan.Jos sydäntään kuuntelee varauksetta, ajaa itsensä mielihyvän harhaan, jolloin onni on lyhytnäköistä ja muutoksen mahdollisuudet karkaavat kauemmaksi.on tutkinut motivaatiota ja oppimista. Hänenmukaansa myös epämiellyttävien tunteiden kanssa kannattaa opetella elämään.Jos nimittäin kuuntelee vain sydäntään, se neuvoo todennäköisesti välttelemään hankalalta tuntuvia tilanteita. Mielihyvän ja helppouden vaaliminen ei kuitenkaan usein tuota parhainta tulosta pienissä eikä varsinkaan suurissa asioissa.Laiskotuksen valtaama mieli on vakuuttunut, ettei lenkille lähtö kannata, vaikka ihminen hyötyisi suuresti pinnistelyn tuloksista. Stressaantuneena on varma, että kaikki on tehtävä nyt ja heti, vaikka kuormittunutta mieltä auttaisi parhaiten lepo tai yhteen asiaan keskittyminen. Masentuneena tekee mieli vältellä muiden ihmisten kohtaamista, vaikka sosiaalisten kontaktien tiedetään nimenomaan kohentavan oloa.toimin usein vastoin tahtoani. Jokaisen jännittävän puhekeikan edellä olen suuresta mielihalusta huolimatta jättänyt pakenematta, ja minulle on kertynyt hyviä esiintymiskokemuksia. Iltamyöhään suosikkisarjani äärellä olen vastoin sydämeni tahtoa komentanut itseni unille ja kiittänyt aamulla itseäni pakottavista toimenpiteistä.Tunteitaan ja ajatuksiaan voi joskus vain havainnoida, tarkastella tai päättää jopa toimia niitä vastaan. Olennaisinta on taito käyttää sekä järjen että sydämen ääntä. Viisaat päätökset nimittäin vaativat vaikeuksien sietokykyä ja hitaampaa pohdintaa.Liiallinen mukavuudentavoittelu ei ruoki vahvoja arvoja tai tunnetta asioiden aikaansaamisesta, ja niitä ihminen kaipaa kokeakseen elämänsä merkitykselliseksi.ääntä kuunnellessa voikin pohtia, millaisiin arvoihin ja elämään tahtoo sitoutua pitkäaikaisesti.Kaipaanko onnellisuuteni rakenteiksi kuitenkin jotain muuta kuin helppoa mielihyvää?