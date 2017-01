Kehitysmaassa jo nelivuotias voi päätyä vauvan hoitajaksi – aikuisen läsnäolo on tärkeintä lapselle

Lujasti lempeä

on alkanut varhain, pian päiväntasaajan auringon noustua, sillä pimeällä ei voi enää ajaa. Mosambikissa aika ei kulje kellossa, vaan valossa, joka määrittää kaiken tekemisen.Pitkän ajomatkan jälkeen saavumme maaseudulle ja nousemme autosta. Lapset juoksevat joukkiona vastaan. Osa lähestyy varovaisesti, mutta monilla kasvoilla välähtää heti hohtavan valkoinen hymy. Luottamus on kummallisen helposti voitettu. Moni hakeutuu kylkeen, ihmettelee silitellen omituisen hentoja vaaleita hiuksiani ja ihokarvoja.Syli kelpaa liiankin hyvin.Monella lapsista vaatteet ovat niin repaleiset ja pienet, että ne hädin tuskin peittävät aliravitsemuksesta pinkeät vatsat. Pari pienintä on laskenut alleen, kun vaippoja ei ole.kirkkaimmin pistää silmiin aikuisten puute. Pienten lasten joukkoja näkyy siellä täällä, mutta aikuisia ei missään. Koska suurin osa isistä on lähtenyt Etelä-Afrikkaan töihin ja äidit ovat pelloilla päivät, ei lapsille jää muuta vaihtoehtoa kuin pärjätä keskenään.Nelivuotias isosisko kuljettaa koko päivän kantoliinassa pikkuveljeään, joka ei vielä osaa kävellä. Porukalla he hakevat vettä, poimivat puista pudonneita hedelmiä ja juoksentelevat toistensa perässä paahtavan auringon alla.Osa jaksaa kävellä kouluun 20 kilometrin matkan avojaloin joka päivä, edestakaisin.Moni lapsista on orpo. AIDS on suuri ongelma ja vie yhä enenevässä määrin myös Mosambikin nuoria.Unicefin luotsaaman työryhmämme viestit ja Wilmat laulavat puhelinverkon tavoitettua meidät. Erään luokan opettaja kyselee kadonneen iPad-johdon perään. Yksi meistä vanhemmista saa tärkeän muistutuksen omien suksien ja luistimien mukaan ottamisesta kouluun. Omassa kodissani on kerralla vedetty puolikas piparitalo ja toisella on siksi vatsa aivan kipeänä.Odotan sängyssä unta pitkään. Mieleeni muistuu hän, joka kysyi kriittisesti ennen lähtöäni, miten voin jättää lapseni viikoksi tämän matkan vuoksi. Lapseni, jotka jäävät turvallisen isänsä, lähipiirin ja taitavien opettajien huomaan, sään kuin sään kestävään kotiin ja hyvän terveydenhuollon piiriin.Ristiriita kylän lasten kanssa on niin räikeä, etteivät sanat riitä sitä kuvaamaan.jään väistämättä miettimään, kuinka luomusoseista, kehittävistä taaperoharrastuksista, koulun margariinivalinnasta ja peliajoista kiistellessämme saatamme unohtaa tärkeimmän. Sen, jonka mahdollisuus on meille itsestäänselvyys: turvallisten aikuisten läsnäolo.Kun Wilma-viestitkin liittyvät lähinnä iPad-johtoon, voi olla valtavan kiitollinen siitä sattumasta, jolla arpa on syntymäpaikan heittänyt. Muistammeko me arvostaa sitä?