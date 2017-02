Täydellinen elämä voi uuvuttaa ihmisen – on tärkeää osata tehdä myös sinne päin

Lujasti lempeä

Päällepäin

Kaikella

Parhaimpaan

Minkä

koko elämän viilaaminen täydellisen optimaaliseksi voi kuulostaa hienolta.Silloin aamupala on täydellisesti ravitseva startti – ja tietenkin esteettisesti aseteltu. Päivän asu ei koskaan ole sinne päin, vaan tarkkaan suunniteltu ja eettisesti valittu. Opinnoissa, töissä ja jopa lomilla jokaisen suorituksen on oltava huippuluokkaa. Pitkään metsästetyt huonekalut, auto ja laukku täyttävät tavoitteet prikulleen.Myös sosiaaliset tilanteet virittyvät parhaimman metsästykseen: Jäänkö jostain tärkeämmästä paitsi? Olisiko jossain vielä mielenkiintoisempi keskustelukumppani?Optimaalielämään ei vanhanaikaisesti ajauduta. Päinvastoin: se on täynnä tietoisia valintoja, punnittuja ratkaisuja ja esimerkillistä toimintaa.hienoudella on kuitenkin kääntöpuolensa. Optimaalielämä uuvuttaa helposti rakentajansa, kun jokaisen päätöksen perään takertuu piinaava epävarmuus: menikö sittenkään nappiin? Huippuelämän tavoittelu on uusi muoto vanhasta tutusta perfektionismista.Kaikki käsillämme oleva tieto ja näkemämme esimerkit luovat harhan siitä, että voisimme aina valita juuri itsellemme täydellisen vaihtoehdon. Vaikka voisimmekin, pohtiiko kukaan, millä hinnalla huippuvalintoja tehdään? Kritiikitön pyrkimys parhaaseen syö valtavasti aikaa ja energiaa muilta, syvemmiltä asioilta.Samalla aidosti kohtaava ja tunteva elämä valuu salakavalasti sormien läpi. Tunteet elämän merkityksellisyydestä tai siitä, että tulee hyväksytyksi, jäävät kipeän kaukaisiksi.Kiiltävän kuoren sisällä kaikuu tyhjyyden pelko: entä jos kupla puhkeaa?pyrkiminen on tärkeä taito, mutta sitä on myös taito tehdä sinne päin. Mielen hyvinvoinnin kannalta joustavuus, kohtuullisuus ja inhimillisyys ovat olennaisimmat hyvän elämän rakennusaineet. Uskallusta olla myös aivan tavallinen, keskeneräinen ihminen.Sillä hyvää elämää ei voi suorittaa. Se on uskallettava vain elää.olisi muututtava syvällä sinussa, ettei pinnan kiillottaminen tuntuisi enää niin tärkeältä?