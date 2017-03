Kun voimat ovat vähissä, kannattaa keskittyä hetkeen – usein tulevaisuus on kauhukuvia parempi

Lujasti lempeä

mutta ei tästä taida tulla mitään” myönsin vieressäni juosseelle veljelleni jo viiden kilometrin kohdalla. Koska olen harrastanut juoksua lapsesta saakka, olin vahvasti siinä luulossa, ettei puolikas rantamaraton olisi lainkaan mahdottomuus. Olin kuitenkin hyytymässä pahanpäiväisesti.”En mä pysty tähän, oikeasti. 16 kilsaa vielä jäljellä.”Pikkuveljeni, entinen ammattiurheilija, pysäytti kuvitelmat äkkijarrutuksella. ”Ei nyt ajatella maalia!” hän huudahti hämmästyneenä.Tekniikka pitkällä matkalla on tyystin toinen. Matka jaetaan pieniin paloihin ja sitten tavoitellaan vain palaa kerrallaan. Jokaisen välietapin saavutus on onnistuminen. Vaatimukset pysyvät kohtuullisina ja lopulta taittuu koko pitkä matka.Kertomattakin voinee arvata, miten matkassa kävi. Aivan hyvin ensikertalaiselle.olen palannut viiden kilometrin välietappeihin monesti. Sinänsä paloittelu on tuttu laulu monesta yhteydestä: peruna kerrallaan ja kilo viikossa. Mutta mielen maailmassa taito on helppo unohtaa. Tiukoissa paikoissa normaali mieli on nimittäin katastrofikeskeinen ja tarinatahtoinen. Se piirtää mielellään kauhukuvia tulevasta. Samaan aikaan kuormittuneena ja stressaantuneena jokaisen mielen paineensietokyky on tavallista heikompi.Siinä missä puolimaraton on itse hankittu haaste, monia vaikeuksia ei saa valita. Vastaan osuu kohtuuttomia aikoja, jolloin maali tuntuu mahdottomuudelta.Toivottomuuden hetkinä puolimaratonin paloitteluajatuksista on konkreettista apua mielen kannattelemiseksi. Kun voimat ovat vähissä, on välietappien merkitys entistä suurempi. Joskus mieli on niin musta, että on keskityttävä kestämään vain päivä tai tunti kerrallaan. Selviänkö läpi tämän päivän? Siedänkö oloani edes minuutin kerrallaan?lopuksi hyvän elämän ja vaikean elämänvaiheen elämisessä on sama ydin: läsnäolemisen taito. Taito helliä tätä hetkeä vahvistaa kokemamme hyvän vielä vahvemmaksi. Mutta yhtä lailla kyky sietää vain tämän hetken tuskaa auttaa jaksamaan pidemmälle.Lisäksi tarvitaan viisaita rinnalla juoksijoita.Onneksi emme tiedä tulevasta. Toivoa on usein enemmän kuin mustimmilla hetkillä uskallamme aavistaa. Etappi kerrallaan maalikin saapuu kuin salaa.