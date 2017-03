Lujasti lempeä

väsyttävän monta kertaa ollut tilanteessa, jossa mieheni hoitama pyykkihuolto on saanut kummallista ihastelua aikaan. Yhtä lailla olen kuullut kauhistunutta hämmästelyä siitä, että puolisoni on pärjännyt ihan itsekseen lastemme kanssa ja kyennyt jopa oma-aloitteisesti ruokkimaan heidät.Aivan mullistavaa, eikö!Naisen ja äidin kohdalla näitä taitoja tuskin kyseenalaistettaisiin tai kummemmin ihasteltaisiin.epätavallisessa 1970-luvun perheessä, jossa isäni pesi ikkunat, imuroi, kävi töissä ja hoiti lapsia siinä missä äitinikin. Siksi en osaa hämmästellä mitään muuta kuin sitä, että osalle nämä taidot miessukupuolen edustajissa tuntuvat edelleen herättävän ihmetystä.Miten minä olisin syntynyt yhtään sen enempää puurokauha kädessäni tai lastenkasvatusohjeet takaraivossani kuin veljenikään?Siinä missä äitejä yhä kritisoidaan työ- ja opiskeluhalukkuudesta, miehet joutuvat usein vähättelyn kohteeksi perheenjäseninä ja vanhempina. Miehen ruuanlaitto- ja lastenhoitotaidot saa kyseenalaistaa naureskellen, mutta naisen oletetaan taitavan ne luonnostaan. Kotityöt jäävät edelleen painavammin naisen harteille, vaikka pariskunnan molemmat osapuolet kävisivät töissä.ohjaavat luutuneet sukupuoliodotukset. Kahden naisen tai kahden miehen liitossa ei näihin oletuksiin voida nojautua. Sateenkaariperheen rakentamisen olosuhteet ohjaavat ajattelemaan asioita eri vinkkelistä, toteaa sateenkaariperheistä väitellyt, FTSateenkaariperheessä pari saa ja joutuu pohtimaan työnjaon kokonaan alusta, omista lähtökohdistaan ja toiveistaan käsin.Samaa sukupuolta olevien suhteessa ei voida ajatella toisen olevan automaattisesti se, joka pyykkää, imuroi ja hoitaa lapset tai se, joka korjaa kodinelektroniikan ja huolehtii polkupyörien keväthuollon. Työnjako on luotava yhdessä kumppanin kanssa. Sen vuoksi samaa sukupuolta olevat parit päätyvät etenkin lasten synnyttyä tasa-arvoisempiin asetelmiin kuin heteroparit.sukupuolta olevalla parilla toinen vanhempi on myös väistämättä biologisesti etäämpänä lasta. Tämä johtaa Moringin mukaan siihen, että sosiaaliset vanhemmat, ikään kuin vanhemmuutensa todeksi tehdäkseen, ottavat usein isompaa roolia lapsen arjessa ja käytännön hoivatyössä kuin heteroperheiden isät.Sateenkaariperheessä vanhemmuus nähdään tekemisen, ei annetun oleskeluluvan kautta. Se kysyy sitoutumista arjen pyöritykseen ja aikaa lapsen kanssa.Lapsen silmin tunnekokemus hyvästä vanhemmasta piirtyy aina toistuvien tekojen ja läsnäolon kautta, ei automaattisesti biologian saattelemana. Siksi sateenkaariperheiden toimintatapoja kannattaisi miettiä myös heteroparisuhteiden työnjaossa.Se kannattaisi myös perheen, parisuhteen, äitien ja isien hyvinvoinnin takia.tiedetään olevan hyvillekin parisuhteille kova paikka, ja kotitöiden jakaminen on edelleen yksi keskeisimmistä riidanaiheista parien välillä. Monet heteroparit liukuvat herkästi oletettuihin rooleihin käymättä syväluotaavia keskusteluita omista, puolison ja lasten tarpeista.Millaisilta suomalainen vanhemmuus ja parisuhde voisivatkaan näyttää, jos niissä otettaisiin käyttöön sateenkaariperheiden neuvottelutaidot?