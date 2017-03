Lujasti lempeä

”Tällä

Pilkan

Milloin

Moni

hetkellä on muodikasta joko palvoa tai pilkata Maaret Kalliota”, väitti toimittajasyksyllä Nytissä. Hän eritteli pilkan syitä: ”Mikään määrä myrkkyä ei ole tarpeeksi, kun Kalliosta ärsyyntyvät riuhtovat osiin hänen pumpulisia teesejään.”Kuultu on. Äärimmäisten reaktioiden ydin ei kuitenkaan ole minussa, vaan edustamissani teemoissa. Tekstini käsittelevät pehmeitä arvoja ja ihmisyyttä. Myötätuntoinen lähestymistapa tuo monelle kaivattua helpotusta tehokkuutta korostavaan ihmiskuvaan, mutta herättää myös raivoa.Inhimillisyyden peruskysymyksiä käsitteleviä aiheita kommentoidaan sosiaalisessa mediassa usein ironisin saatesanoin: vain tyhmimmät voivat uskoa tällaista sokeroitua sontaa.himossa ei itseä kannata kuitenkaan päästää liian helpolla. Kohteen ampumisen sijaan on uskallettava katsoa peiliin.Ehkä se koira älähtää, johon kalikka kalahtaa? Pilkkaaja ei ainakaan koe jäävänsä armoille: tarvitsevaksi ja keskeneräiseksi ihmiseksi. Viha on suoja pelolle ja herkkyydelle. Peloissaan uskoo, että jos ei itse syö, niin joutuu toisten syömäksi.Toisaalta: ei vettä kaktukselle. Myötätunnontarpeensa kieltänyt ihminen ei siedä inhimillistä lämpöä toisissakaan. Se pitää mitätöidä typerysten lajiksi, johon tosi vahva ei sorru. Suomalainen kestää vaikka hampaat irvessä. Halveksunnan takana pesii ehkä häpeä.lakkaamme pitämästä kylmyyttä älykkyytenä, ilkeyttä nokkeluutena ja armottomuutta voimana?Kohta satavuotiaassa Suomessa suvaitsevaisuudesta on tullut kirosana. Suvaitsemattomuuteen sorrutaan koulutuksesta ja asemasta riippumatta. Unohdetaan, että raivo kertoo enemmän sen kokijasta kuin kohteesta.Jos ei siedä omia pelkojaan, tarvitsevuuttaan ja koko inhimillisyyttään, asenne voi kääntyä suvaitsemattomuudeksi. Vain sen kohteet vaihtelevat.voi ärsyyntyä esimerkiksi tällaisista korulauseista: Rakkaus on ihmisen tärkein käyttövoima. Tunteita on kuunneltava, mutta toimintaa harkittava. Hyvä elämä rakentuu aina enemmän myötätunnolle kuin vihalle.Näille pumpulisille teeseille löytyy kuitenkin vahva tieteellinen perusta.On rohkeampaa asettautua myötätunnon puolelle kuin suhtautua inhimillisyyteen ylimielisesti. Silloin voi joskus haavoittuakin, mutta se on myös lopulta ainoa keino päästä voitolle.