Lujasti lempeä

Muistatko

Stressi

Kiireen

Mielen

vielä lapsuuden olotilan, joka vallitsi riehakkaiden synttärijuhlien jälkeen? Keho pörräsi, sukat tuntuivat pyörivän jaloissa ja mielen täytti surina. Sängyssä uni antoi odottaa itseään. Vaikka jokainen solu huusi väsymystä, ei mieli eikä keho antanut mahdollisuutta asettua lepoon vauhdin hurmasta.Emme useinkaan tule ajatelleeksi, että moni meistä elää aikuisena jatkuvasti samanlaisessa pään ja kehon ylikuormitussurinassa.Loputon to do -lista käskyttää hyppimään toiminnasta toiseen ja mieli eksyy toistuvasti tästä hetkestä tulevaan, tekemättömiin töihin ja velvollisuuksiin. Keskittyminen on kärpäsen luokkaa ja odotetut lepohetketkin täyttyvät kehittävistä harrastuksista. Lempiohjelman katsominen muuttuu multitaskaamiseksi, kun samalla somettaa. Yhdellä kädellä voi silittää kumppania ja toisella pyykkejä.ja kiire ovat aikamme suurimpia mielen ja ihmissuhteiden uhkia.Stressi ei ole lyhytkestoisena ollenkaan huono asia, vaan se auttaa selviytymään tiukasta tilanteesta sutjakkaammin. Ongelma ei olekaan hetkellinen kiristys, vaan sitkeästä kuormitustilasta johtuva ylivireys, jatkuva oravanpyörätunnelma ja väsymys, jota ei kykene kuormituksesta uupuneena hoitamaan. Moni ei pysty asettumaan rauhalliseen olotilaan tai keskittymään yhteen asiaan kerrallaan, sillä yliaktiivinen mieli vaatii lisää kierroksia.Jatkuvaa kiihtymystilaa ei tunnisteta riittävän hyvin, eikä ihmisiltä usein löydy taitoja rakentaa sille vastapainoa. Tyyneyttä ja keskittyneisyyttä ei osata tehokkaan ajan keskellä arvostaa.Jos työpaikoilla tai edes vapaa-ajalla ei jarrutushetkiä toistuvasti löydy, on uupumisen vaara suuri.loppumista ei tarvitse odottaa siihen asti, että jokin ulkopuolinen tai terveydellinen syy katkaisee sen pakottamalla. Sitä voi toistuvasti tyynnytellä myös itse.Mielenrauhaa ei voi vaatia, vaan sitä on osattava vaalia. Mielen ja kehon tyynnyttämisen taitojen pitäisi olla jatkuvasti käytössä ja harjoituksen kohteena. Mieli ei voi olla ainaisesti zen, mutta sitä voi opettaa toistuvaan tyyneyden etsimiseen.Kännykästä voi sulkea ilmoitukset, somesta voi pitää viikonloppuvapaata ja sähköposteja voi tsekata monessa työssä harvakseltaan. Alkoholin tai korkeasykkeisen lenkin sijaan ylikierroksilla olevalle mielelle on viisaampaa tarjota rauhoittumisen keinoja: hidasta hengittämistä, meditointihetkiä, veden äärellä käyskentelyä ja ihmissuhteisiin keskittymistä.tyynnyttämisen taitava ihminen kykenee toimimaan viisaammin kuormittavissa tilanteissa, saamaan tavoitteensa päätökseen, säätelemään paremmin hankalia tunteita, ratkaisemaan ongelmia ja olemaan läsnä toisten ihmisten kanssa. Menestys riippuu kyvystä palautua ja tyyntyä, ei taidosta kestää tai torjua.Kiihkeässä ja nopeassa maailmassa rauhoittuminen onkin nykyisin mielenterveyden kannalta ratkaisevin taito. Jos emme aikuisina osaa sitä, miten voisimme opettaa sitä lapsillemmekaan?