on yhä helppo palauttaa mieleeni 15-vuotiaan minäni vankkumaton itsevarmuus. Muistan, miten vahvasti uskoin oikeisiin mielipiteisiini, joita epäröimättä jakelin aikuistenkin tiedoksi. Maailma ei enää uhannut, sillä olin kasvanut mielestäni jo niin isoksi.Vieläkin elävämmin muistan sen, miten helposti tuo varmuus katosi. Kuinka nopeasti sen tilalle saapui piilotettu, kuristava epävarmuus ja turvaa kaipaava pienuus. Hukassa olemisen hurjuus.ollut hankala nuori. Vain leirinuotioiden laulujen suojassa uskalsi raottaa sitäkin puolta, joka sisimmässä ohjasi vahvimmin. Lukion äidinkielen aineiden rivien väleihin putoili pitkään pidäteltyjä tunteita: surut ja pelot, jotka muuten eivät uskaltautuneet näkyville.Lähempänä nuoruuttani ajattelin, etten koskaan tahdo työskennellä nuorten kanssa. Ne ovat niin monimutkaisia, ärhäköitä ja kunnioittamattomia.Kuinka väärässä silloin olinkaan.ovat harvoin sitä, miltä ne päällepäin näyttävät. Viisas aikuinen malttaa katsoa nuoren ilmeisimmän pinnan alle. Ehtymätön varmuus voi olla suoja aralle pienuudelle. Epävarmuuden ytimessä voi piillä voima.Onnekseni olen vastaanotollani saanut istua nuorten kanssa satoja tunteja. Silloin olen voinut nähdä nuoruuden kaksinaisuuden: aikuisuuden orastavan voiman ja lapsuuden herkän tarvitsevuuden. Aikuinen nuoressa kaipaa kunnioitusta ja neuvottelua. Mutta lapsi hänessä tarvitsee yhä rajoja, hellyyttä ja hankaluuksien myötäelämistä.Nuoren kohdalla ei pidä hairahtua uskomaan, että hän on joko lapsi tai aikuinen. Hän on sekä että.olemassa hankalia nuoria. On vain keskeneräisyyttä, vaikeita elämäntilanteita, kohtuuttomia kasvuolosuhteita, hormonien myrskyä ja aikuisten lukukyvyttömyyttä.Keskeisin kysymys onkin, millainen suhde aikuisella on oman nuoruutensa moniin puoliin. Kuinka usein nuoren kohtaa aikuinen, joka on hylännyt oman moniulotteisuutensa? Isä, joka ei kestä poikansa heikkoutta, koska ei siedä sitä itsessäänkään. Äiti, joka ei usko tyttönsä voimaan, koska ei ole valjastanut omaansakaan.on kuin toukokuun koivunlehti: samalla jo lupaus täysikasvuisuudesta, mutta yhä nupullaan ja yöpakkasille altis.Missä nuori voi tässä maailmassa olla yhtä aikaa suuri ja pieni, jollei aikuisen lämpimän katseen alla?