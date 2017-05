Lujasti lempeä

Äidin

Nämä

Psykoterapiatyössä

Sanoilla

ääni on niin kireä, ettei riidasta voi olla epäilystäkään. Isä ei vilkaisekaan äitiin päin illallispöydässä. Hän puhuu kaikille muille paitsi äidille. Hiljaisuus tuntuu kipuna lapsen vatsassa. Mutta kun lapsi viimein uskaltaa kysyä, vastaus on aina sama: Äidillä ja isällä on kaikki tosi hyvin.Kotiin tullessa alkoholin petollisen pehmeä haju leijuu eteiseen. Sohvalla riekkuvat vanhemmat kavereineen. Mitään ei olla otettu! kuuluu mairea vakitervehdys. Kun äiti yöllä oksentaa vessassa, kukaan ei ole huomaavinaankaan. Aamulla krapula on hiljaisuudella poispyyhitty, vaikka vanha viina tarttuu nenään ohi kävellessä.Kesken ohjauksen tennisopettajan käsi liukuu taas pitkin tytön rintaa, ikään kuin vahingossa. Tyttö ei hämmennykseltään kykene sanomaan mitään, vaikka sisällään tietää rajan ylittyneen. Opettaja jatkaa hymyillen ja vitsailee kepeästi, että Hups, ote lipesi. Se toistuu niin monta kertaa, että jotenkin tyttö tottuu ja raja vain venyy.ovat jatkuvasti lähellämme tapahtuvia hetkiä, tarinoita, kokemuksia. Mitä enemmän niistä vaietaan, sitä vaikeampaa niihin on puuttua.Ei ole koskaan sattumaa, mitä puemme todellisuudesta sanoiksi ja mitä piilotamme hiljaisuuden alle. Vaikenemisen voima on suurempi kuin usein ajatellaan.Se, mistä ei puhuta ääneen, ei suinkaan katoa, vaan sekoittaa mieltä ja kuorruttuu häpeällä. Vanhat salaisuudet ja traumat vaikuttavat sukupolvien yli kertomattominakin.Ei yksin sanoilla voi satuttaa. Vaikenemisellakin voi rikkoa.kohtaa riipivästi sen, miten monet ovat joutuneet kasvamaan kahden maailman ristiriidassa. On käsitys siitä, mitä itse näki, koki ja tunsi, mutta samalla ulkopuolisten hiljaisuus tai vääristävä puhe kaikesta tapahtuneesta hämmentää. Vailla sanoja jää irralliseksi omasta kokemuksestaan: joku satuttaa ja rikkoo, mutta kukaan ei auta ymmärtämään, mikä.Mielen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että koettu ja nähty todellisuus sopii yhteen kerrotun todellisuuden kanssa. Jos toiminnan taso ja sanojen taso ovat kaukana toisistaan, joutuu mieli ankaraan ristipaineeseen.On vaikea käsitellä sellaista, jolle ei ole sanoja. Siksi vaikeiden asioiden ääneen sanominen rauhoittaa. Samalla se avaa mahdollisuuksia käsitellä, jäsentää ja ymmärtää omaa kokemusta sekä nopeuttaa sopeutumista tilanteeseen.Kun riita repii perhettä, on mielen kannalta turvallisempaa, että siitä saa puhua myös ääneen. Kun läheinen sairastuu, on lohdullista tavoittaa yhteinen pelko puhumalla. Kun mieli on murtunut, sanat helpottavat tuskaista oloa.voimme rakentaa tai rikkoa todellisuutta. Sosiaalietiikan dosenttion kuvannut osuvasti: ”Raskaskin totuus antaa sielulle rauhan.”Siksi on vähintään yhtä olennaista pohtia, mitä jättää kertomatta, kuin mitä kertoo. Mikä leijuu ilmassa, muttei muutu sanoiksi? Mikä sinussa jää sanoittamatta suhteessa puolisoosi, lapsiisi ja itseesi?Kun kaikki muu on jo kokeiltu, kannattaa puhua totta.