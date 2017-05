Lujasti lempeä

Rohkeinta on olla intiimi – Aikuisten seksipuhe on usein teinien tasolla

Kahdeksas­luokkalaisia

Hämmennys,

Vaikein

valuu auditorioon teiniyttä tursuten. Päivän aihe on mitä kuumin: seksuaalisuus, seksi ja tunteet.Osa piilottaa hämmennystään välinpitämättömyyteen ja katselee tympääntyneinä puhelimiinsa. Vaitonaisimmat peittelevät punastumista hiusten alle.Sitten on se kolmas porukka. Nauru on kovaa, ja ensiminuuteilla pöydälle on heitetty masturbointi, siemensyöksyt ja kumppaneiden lukumäärät. Usein niillä, jotka eniten huutavat, on kuitenkin vähiten asiaa.ahdistus ja rajaton reteys ovat normaaleja nuorten reaktioita intiimin aiheen äärellä. Mielenkiintoisesti samat asetelmat löytyvät usein myös aikuisten kesäjuhlista, saunailloista tai työpaikkojen kahvihuoneista.Vaikka ikää karttuu, kehitystä ei aina tapahdu.Moni aikuinenkin erehtyy luulemaan, että ronskein on myös rohkein. Kuvitellaan, että seksillä leuhkivalla on kuumimmat petipuuhat. Tuskinpa. Toisten hämmentäminen on keino peittää omaa hämmennystä. Kun seksi kääntyy kilpailemiseksi, suorituksiksi, tarinoiksi ja kertojen laskemiseksi, on kadotettu koko ilon ydin.Intiimiyden oppiminen on seksin korkeakoulu.Seksuaalisuus on vakavasti otettava ilo, jonka haltuunotto ei ole helppoa monelle aikuisellekaan. Seksissä tulee paljastaneeksi paljon: kehonsa kaikkineen, mutta myös mielensä, tarvitsevuutensa, halunsa ja haavoittuvuutensa. Seksin todellinen kauneus löytyy vastavuoroisuudesta, yhteydestä ja intiimiyden herkkyydestä.seksitemppu on puhuminen. Tutkimustenkin mukaan parisuhteen seksikeskustelutaidot korreloivat seksuaalisen tyytyväisyyden kanssa. Siinä missä ronskeilija kaipaa yleisöä leveilylleen, intiimi puhe vie lähemmäksi itseä ja toista. On todella eri luokan rohkeutta kertoa kumppanilleen siitä, mistä pidän ja mitä tarvitsen, kuin julistaa muille, mitä ja keneltä sain.Seksissä voi ja kannattaakin nauraa. Olennaisinta on kuitenkin se, mille ja kenen kanssa nauraa: ylimielisesti toiselle vai lämpimästi toisen kanssa? Pitkissä, onnellisissa ja seksuaalisesti tyytyväisissä parisuhteissa leikkisyys limittyy intiimiyteen.Sellaista aarretta haluaa kohdella kunnioittavasti.