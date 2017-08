Lujasti lempeä

Jouluun on kuukausia, seuraavaan kesään pieni ikuisuus – Omaa hyvinvointia ei voi pystyttää loman varaan

Tänä

Loman

Omaa,

Töissä

kesänä aloitimme perheeni kanssa loman tutulla kuviolla. Jokainen vetäytyi taholleen listaamaan lomatoiveitaan paperille.Sitten luimme vuoroin omat toiveemme, jotka vuodesta toiseen yllättävät tavanomaisuudellaan ja samaan aikaan syvillä merkityksillään: Saunotaan yhdessä. Uimaretki lähirantaan. Kahdenkeskinen illallinen. Kirpputorikierros. Lukemista. Jäätelöä. Tennistä ja joogaa.suunnitteleminen kuuluu valtaosan kesäkuvioihin. Lomalla halutaan karistaa arjen kierrokset ja väsymys, ehkä elää sitä todellista elämää, joka katoaa kiireen kohinaan. Loma voi kuitenkin tuottaa pettymyksiä. Pintaan nousee kaikki se, minkä arjen hullunmylly alleen piilottaa: uupumuksen oireet, vaietut riidat ja kuuntelemattomat murheet.Arki on sääntö ja loma sen poikkeus. Tiedetään, että loman palauttavat vaikutukset pysyvät lyhyenlaisesti. Siksi kannattaa ennen kaikkea keskittyä armollisen arjen rakentamiseen.perheen ja parisuhteen hyvinvointia ei voi pystyttää loman varaan. Jouluun on kuukausien matka ja seuraavaan kesään pieni ikuisuus. Akkuja on ladattava läpi vuoden, ei yksittäisillä lomahetkillä.Loman toivelista toimii pienoiskoossa myös arjen kompassina hyvinvoinnin edistämiseksi.Tiedetään, että levännyt ihminen tekee viisaampia valintoja hyvinvointinsa ylläpitämiseksi. Mitä kovempi väsymys ja stressi, sitä vaikeampaa on ohjata itseään palautumista edistäviin valintoihin.Mikä lataa lomalla, lataa myös arjessa. Kiireen keskelle voi määrätietoisesti ujuttaa rakenteellisia muutoksia hyvän arkielämän rakentumiseksi.aivan perinteisten taukojen tiedetään lisäävän jaksamista. Työn rajaamisen taito on keskeinen, mutta niin on vapaa-ajankin: jatkaako se suorittamisten sarjaa vai sisältääkö se mahdollisuuksia levähtää, kavuta kainaloon ja kuopia kukkapenkkiä?Samaa jatkamalla on turha odottaa toisenlaisia tuloksia. Juju on säännöllisissä jarrutushetkissä ja -päivissä, ei ensi kesänä siintävässä lomajaksossa.