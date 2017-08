Lujasti lempeä

Lapsi hylkää ennemmin itsensä kuin vanhempansa – On tärkeää pohtia, mitä oma lapsuus opetti

on täyttänyt makea drinkkien tuoksu ja juhlasta huumaantuneiden aikuisten lepatus. Lanteet keinuvat, laulu raikaa ja ilojuoma virtaa. Sohvalla mies kietoo naisen syliinsä ja kiihtyvät suudelmat sulkevat muut ympäriltä. Ilta on lupauksia ja salaisuuksia täynnä.Tulkinta näkymästä muuttuu täysin, kun sitä katsoo olohuoneen laidalla seisovan lapsen silmin. Pieni poika seisoo liian kiltisti paikallaan. Hän näkee vanhempansa, joista toinen on kadonnut huumaansa ja toinen omaan tuskaansa. Vaikka pojan kasvot ovat liikkumattomat, mieli niiden takana myrskyää tunteita. Hän odottaa, että joku aikuisista heräisi hänen maailmaansa. Yön edetessä pieni peittelee unille isänsä, eikä isä poikaansa.hetki onelokuvasta Kaiken se kestää. Samalla se on kurkistus monen aikuisen lapsuudenkuviin ja monen lapsen nykypäivään. Se on kuvaus lapsista, jotka säilyttävät kaikesta huolimatta rakkauden.Moni meistä selviää järkyttävistä asioista – mutta miten ja millä hinnalla? Ihmislapsen sopeutumiskyky saatuihin olosuhteisiin ja tarjottuun rakkauteen on sekä huima että hyytävä. Lapsi hylkää ennemmin itsensä kuin vanhempansa.ei tule yhdessä jaetuksi, jää yksin kannettavaksi. Yksi oppii jo pienestä pitäen vaikenemaan, toinen kantamaan aikuistenkin vastuun ja kolmas kääntämään vihansa itseään kohti. Joku oppii lähinnä raivoamaan, jotta tulisi edes joskus kuulluksi. Moni on lohduttanut vanhempaansa, mutta jäänyt yksin omassa lohduttomuudessaan.Menneeseen katsominen ja oman elämäntarinan pohtiminen eivät ole olleet erityisen muodissa. On ollut tärkeämpää huidella eteenpäin ja visioida tulevaa, vaikka ennen sitä olisi ymmärrettävä, mistä ja miten on tullut. Jos ei ymmärrä, millaisin ehdoin on voinut saada rakkautta ja pysyä kiinni elämässä, ei voi myöskään muuttaa toimintaansa.Mitä vähemmän mennyttään on kohdannut, sitä enemmän se ohjaa nykypäivää.mielen ja parisuhteiden kivuissa näyttäytyvät aina pienten poikien ja tyttöjen vaiettu kiltteys, tukahdutetut tunteet ja sisimpään survottu pettymys. Jos ei ole tullut lapsena nähdyksi, ei tarpeilleen tahdo löytää polkuja aikuisenakaan. Ajan kuluun huomaa, miten kipeästi historia toistaa itseään.Kuinka moni aikuinenkin kyselee aina uudelleen maailmalta, somelta, suoritteilta ja yhden yön rakkauksilta: Kelpaanko? Rakastaisitko edes hitusen?Perhe ei ole koskaan vain yksikkö, vaan myös joukko yksilöitä omine kokemuksineen. Vanhempiesi tarina on sinunkin tarinaasi. Sinun lapsuutesi hivuttautuu omien lastesi tulevaisuuteen. Mitä herkemmin kuulemme lapsen itsessämme, sitä viisaammin me kohtaamme pienet ympärillämme – myös toisten aikuisten sisällä.Silloin rakentaa askel askeleelta inhimillisempää maailmaa.