Mittaatko onnea väärillä mittareilla? Hyvään elämään on olemassa vain yksi lääke

olet saanut syksysi rullaamaan? Ehkä allasi on entistä ehompi auto ja kädessäsi kiiltävämpi kello? Ehkä käyntikorttisi sai uuden tittelin ja ruokavaliokin hiottiin vähemmille hiilihydraateille?Oletkohan siltikään onnellinen?Tässä ajassa yksilöllisyys, tehokkuus ja ulkoiset puitteet saavat kohtuuttoman roolin hyvän elämän etsinnässä. Etsimme onnea sieltä, missä sitä ei lopulta ole. Maineen ja mammonan jahtaamisessa moni voi hukata olennaisimman tarpeen: inhimillisyyden. Hienoista puitteista huolimatta kulisseihin piiloutuu syvää yksinäisyyttä.ihmisarvo on voimallisesti sidottu pystymiseen, kestämiseen, tehokkuuteen ja pinnallisuuteen. Yhä keskeisemmäksi nousevat myös tehokas teknologia ja ihmisen korvaavat välineet. Kohtaamisen nälkä ei kuitenkaan koskaan hellitä.Mielenterveysongelmat ovat jo vakava suomalainen kansantauti. Yksinäisyys, irrallisuus ja pohjaton riittämättömyyden tunne kalvavat monia meistä.Ihmisyyden perusluonto on jotain vallan muuta kuin yltiömäisesti kykenevä yksilösuoriutuja. Joka ikinen meistä on syvästi tunteva ja haavoittuva laumaeläin, toisista riippuvainen olento.vallitsevaan ihmiskuvaan on jo ilmassa. Moni tunnistaa itsessään yhä enenevässä määrin tarpeen tulla kohdatuksi kokonaisvaltaisena ihmisenä, ei vain statuksena, tittelinä ja pintapuolisesti. Perustarpeemme ihmisinä on kaikessa kohinassa jäänyt pahasti jalkoihin.Silti juuri siellä asuu hyvän elämän syvin ydin: tulla sovinnollisesti toimeen itsensä ja toisten kanssa. Ihminen voi parhaiten, kun saa olla toisten rinnalla, ei ylä- eikä alapuolella.Uskaltaa olla ihminen ihmiselle – siinä on merkityksellisin ihmiselämän haaste. Loppujen lopuksi on vain yksi lääke hyvään elämään: tulla nähdyksi toisten silmissä ja olla totta itse itselleen. Sen äärellä voi pohtia, kuinka tärkeän roolin hiilihydraatit ja uudet kellot elämässä todella tarvitsevatkaan?