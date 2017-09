Lujasti lempeä

Milloin kadotamme toisen onnistumisesta iloitsemisen taidon? Ihminen on haavoittuvainen myös onnen hetkellä

katso, mä osaan ajaa ilman apupyöriä!” Hoippuvasta menosta ja kaatumisista huolimatta uuden taidon riemu on rajaton.Olen todistanut molempien lasteni pyöräharjoittelun kohdalla häpeilemättömän ja arkailemattoman onnistumisesta innostumisen ja sen pitelemättömän jakamisen tarpeen. Nähnyt suoran ja reilun kutsun: tule iloitsemaan kanssani, minusta, osaamisestani!Päinvastaisesti aikuisten maailmassa vanha sanonta taas on usein liiankin totta: Kell’ onni on, se onnen kätkeköön.Milloin kadotamme menestymisen jakamisen taidon? Omasta onnistumisesta riemuitsemisen ja toisen ilosta lämpenemisen? Miksi toisen iloon liittyminen käy monelle ylivoimaiseksi?ihmiselle on suuri tilaus inhimillisen kärsimyksen äärellä. Kun suru ja menetys valtaavat elämässä suuren jalansijan, jokainen meistä kaipaa rinnalleen myötäeläjää.Hädässä ystävä tunnetaan, mutta niin myös hyvässä. Uusi työpaikka, vauvan tulo, rakkauden löytäminen ja muut henkilökohtaiset menestykset asettavat sydämen auki maailmalle: Miten otatte minut ja onnistumiseni vastaan? Kuka iloitsee kanssani? Kenen kanssa saan jakaa onneni?emme tule ajatelleeksi, että yhtä lailla kuin surun, myös menestyksen, ilon ja onnellisuuden hetkinä olemme erityisen haavoittuvia. Näissä hetkissä herkkyys toisten reaktioille voimistuu, ja tarvitsemme turvaa ja tunteiden jakamista.Mieliimme eivät painu vain ikävät sanat. Yhtä lailla vaikeneminen voi rikkoa.Läheinen, joka ei pysty myötäelämään toisen onnistumista ja iloa, tekee särön luottamukseen. Muiden onni haastaa: osaanko iloita toisen hyvästä vai vaivunko kadehtimaan? Saako työyhteisössä loistaa ja kestääkö ystävyys menestyksen vai repeävätkö rivit hyvän osuessa yhdelle? Vahvuus ilmenee tekojen tasolla.taitoa kaivataan myös ilon äärellä. Toisen hyväntahtoisuus on kuin syvä siunaus omalle onnelle.Ja kun voi myötäelää toisen onnea, saa mahdollisuuden myös vahvistaa omaakin iloa.Kell’ onni on, se onnen jakakoon. Ja mikä onni onkaan päästä osingoille.