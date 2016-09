Kalle Päätalon 26-osaiseen omaelämäkertaan mahtuu paljon toistoa ja itsekehua, mutta sen vähättely on turhaa. Tavallisen ihmisen perimmäisiä tunteita on harvoin kuvattu yhtä osuvasti.

Olen lukenut Iijoki-sarjaa nyt noin neljäntoista kuukauden ajan. Se on pitkä aika tällaisen nuoren ihmisen näkökulmasta, ja tämän urakan aikana olen joutunut lukemaan todella kovia ja vaikeita asioita vaaristani. Se on muokannut myös omia tuntemuksiani.



Yksi rankimmista teoksista on Iijoki-sarjan 24. osa Pato murtuu, jossa keskeisenä teemana on vaarini ensimmäisen avioliiton päättyminen. Kalle Päätalo kuvaa kirjassaan avoimesti, kuinka petti vaimoaan, mikä ei varmasti ole ollut helppoa luettavaa hänen läheisilleen. Ei se minullekaan mikään nautinto ollut, kaukana siitä.



Arvostan kuitenkin sitä, kuinka vaarini ei esitä itse syytöntä liiton hajoamiseen. On selvää, että hänen valtava tarpeensa kirjoittaa oli patoutunut jo liian pitkään, ja se johti lopulta siihen, että vaarini oli pakko saada naputella kertomuksiaan. Laina-vaimo halusi tehdä muutakin kuin olla miehensä tukija, ja mielestäni se on täysin ymmärrettävää.



Kahden eri asioita halunneen ihmisen liitto päättyi, ja vaarini sai rauhan toisen vaimonsa kanssa. Helppo analysoitava minulle, mutta kova paikka muille tuollaisena aikana, jolloin avioerot olivat todella harvassa.



Minä olen onneksi oppinut luku-urakan aikana suhtautumaan Iijoki-sarjaan fiktiona. Vaikka kirjat pohjautuvatkin tositapahtumiin, ja osa henkilöistä esiintyy jopa oikeilla nimillään, ei kyseessä kuitenkaan ole mikään asioita puolueettomasti dokumentoiva kokoelma. Yhden ihmisen lähes kahdeksankymppisenä kirjoittama kertomus vuosikymmenten takaisista asioista ei voi olla täyttä totta.



Siksi pystyn lukemaan näistä vaikeista teemoista ilman, että ne vaikuttavat minuun sen enempää kuin keskiverto aiheeltaan rankempi kirja, elokuva tai televisiosarja. En enää arvioi, onko vaarini hyvä vai paha, kuten luku-urakan alussa tein. Totuus on, että hän oli ihminen omine vikoineen, siinä missä kaikki muutkin.



Opiskelen tällä hetkellä sivuaineenani kotimaista kirjallisuutta Helsingin yliopistolla. Olen saanut kurssieni puitteissa lukea suuren määrän hienoja suomalaisia klassikoita, ja monet niistä käsittelevät teemoiltaan tismalleen samoja sodanjälkeisen ajan mullistukset kokeneita ihmisiä. Vaarini kerronta kalpenee tietysti tyyliltään monien muiden rinnalla, mutta sen aitoudessa on jotain, mitä harvoin pääsee lukemaan.