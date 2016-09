Haikea Pato murtuu -teos olisi ollut hyvä lopetus Iijoki-sarjalle, mutta vielä kaksi osaa on jäljellä. Niissä vaarini Kalle Päätalo ikään kuin syntyy uudelleen ja toteuttaa kaksi suurta haavettaan: pääsee kirjailijaksi ja perustaa perheen.

Edellisen kirjoituksen luettuaan tämän blogin ehkä suurin fani, äitini, totesi, että tekstissä oli sellainen sävy kuin tämä blogi olisi lopussa. On totta, että pian tämä projekti on ohi, mutta loppuhuipennus on vielä onneksi edessä.



Sain luettua Iijoki-sarjan 24. osan hetki sitten, juuri ennen kuin istahdin koneeni ääreen kirjoittamaan tätä. Jouduin lukemaan sitä seuraavan Hyvästi Iijoki -nimisen teoksen, osan numero 25, jo keväällä erääseen projektiin liittyen. En aio lukea sitä siis nyt uudestaan, vaan selailen sen läpi ja kirjoitan siitä teoksesta seuraavalla kerralla. Sitten jäljellä on enää sarjan päätösosa.



Iijoki-sarja olisi kuitenkin juonen ja rakenteen puolesta voinut mielestäni aivan hyvin loppua jo osaan numero 24. Tämä Pato murtuu -teos nousi ehkä suosikikseni koko sarjassa, vaikka se on aiheeltaan todella synkkä ja yksityiskohtainen kuvaus avioerosta ja sen seurauksista.



Kuvaus on välillä suorastaan inhorealistista. Yksi osoitus tästä on kohtaus, jossa Kalle tapaa ensi kerran tulevan toisen vaimonsa Leenan, minun mummoni.



Hieman humaltunut rakennusmestari Kalle vaihtaa konttoristina työskentelevän "kokoliaan, vaalean" Leenan kanssa muutaman sanan ja heittää sitten upean iskurepliikin.



- Voisitteko, neiti, minusta tykätä?



Vaikka Leena huomauttaakin, että vaarini vasemmassa nimettömässä olevan sormuksen antaja ei tästä ehkä tykkäisi, etenee suhde kuitenkin arkisissa merkeissä sovituksi avioliitoksi. Vaariltani ei liikene käytännössä ollenkaan hempeitä sanoja toiselle vaimolleen, mutta ilmeisesti nämä kuitenkin tykkäsivät toisistaan.



Pato murtuu -teoksessa on ehkä sarjan parasta ihmiskuvausta, ja erityisen hienosti kuvataan Päätalon vanhempien ja sisarusten tuntemuksia. Riitu-äidin saama halvaus tekee hänestä vaivalloisesti liikkuvan mummelin, mikä koskettaa äitinsä kanssa läheistä Kallea suuresti. Isä-Hermanniakin tilanne huolestuttaa, vaikka tämä ei tunteitaan näytä käytönnössä lainkaan kunnon pohjoisen miehen tapaan.



Kallen siskojen kautta taas kuvataan, millaisiin käännekohtiin ihminen välillä joutuu. Martta-sisko menee toista kertaa naimisiin ja saa hyvän isäpuolen pojilleen, muttei silti meinaa kotiutua appivanhempiensa luokse. Toiseksi nuorin sisko, Aune, puolestaan muuttaa asumaan keskellä katkeraa eroriitaa olevien Kallen ja Lainan luokse ja joutuu kokemaan kovaa koti-ikävää.



Koko kirja on kuin haikea jäähyväisnäytös, vanhenevan Kalle Päätalon kuvaus siitä, kuinka hän 35-vuotiaana aloitti ikään kuin alusta elämänsä. Uuden vaimon kanssa hän sai kauan kaipaamansa perheen ja vapauden kirjoittaa, mutta ennen sitä piti kärsiä kovia kasvukipuja ja vanhasta luopumisen tuskaa.



Haikeutta tunnen itsekin, kun luku-urakka lähestyy loppuaan. Olen ehtinyt monesti kirota päätöstäni lukea koko Iijoki-sarja, sillä välillä on tuntunut, että tämä on loputon homma! Nyt ymmärrän, että tätä tulee vielä ikävä.