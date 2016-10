Osa Kalle Päätalon lähiomaisista joutui häpeämään, kun mies toteutti vihdoin haaveensa ja ryhtyi kirjailijaksi. Omalta kannaltani oli ihana lukea, kuinka vaarillani olivat vihdoin asiat hyvin.



Tämän blogin luku-urakka on viimeistä osaa vaille valmis. Kuten jo kerroin edellisessä kirjoituksessa, olin lukenut Hyvästi Iijoki -teoksen aiemmin tänä vuonna, joten nyt vain selailin sen läpi lueskellen hieman sieltä täältä. Kirjaa ei kuitenkaan voi tietenkään jättää huomioimatta tässä blogissa, sillä siinä sarja oikeastaan huipentuu. Vaarini toteuttaa kaksi suurta haavettaan: kirjoittaa ensimmäisen kirjansa ja saa perheen. Kaikki on hyvin – tai ainakin Iijoki-sarjan mittakaavassa.



Vaikka menneisyyden virheet vielä piinaavatkin Kallea, on hän kuitenkin ainakin pinnalla tyytyväinen. Suuret tunteet eivät roihua vaarini ja hänen toisen vaimonsa, mummoni Leenan välillä, mutta pariskunta elää kuitenkin tasaisen tyytyväisenä.



Perhe-elämäkuvauksen lisäksi kirjassa on mielenkiintoista tietysti kerronta siitä, kuinka vaarini saa ensimmäisen romaaninsa ensin kirjoitetuksi kovalla työllä ja lopulta julkaistua useiden hylkäysten jälkeen. Tämä on sinnikkyyttä jos jokin: moni olisi voinut luovuttaa siinä vaiheessa, kun kolme kustantamoa oli kieltäytynyt, mutta vaarini yritti vielä ja sai lopulta Gummerukselta kustannussopimuksen.



Julkaistu kirja tuo tekijälleen paljon huomiota, mutta hänen toiveistaan huolimatta kaikki ei ole varauksetonta ylistämistä. Taivalkosken-vierailulla selviää, että paikallisessa kaupassa apulaisena työskentelevä Kaarina-sisko on veljeensä suivaantunut, kun kaikki paikalliset tulkitsevat teoksen kertovan Kallen omasta elämästä hienoisin muutoksin. Isä-Hermanni taas oli muuten vain järkyttynyt, kun poika rupesi kirjoittamaan eikä tehnyt kunnon töitä enää!



Kaarinan mainitsema tuttujen ihmetys ei varmasti ole ollut kovinkaan virheellinen johtopäätös, sillä Ihmisiä telineillä kertoo kieltämättä lähes yksi yhteen Kalle Päätaloa muistuttavasta rakennusmestarista, jonka yksityiselämässä on sotkuja.



Tämä onkin ongelma siinä, kun kirjailija alkaa kirjoittaa omasta elämästään: muut ihmiset joutuvat tahtomattaan fiktiivisiksi henkilöiksi. Mitä pidemmälle olen lukenut Iijoki-sarjaa, sitä vähemmän totuuteen pohjautuvana sitä kuitenkin pidän. Suuret linjat ja tapahtumat ovat toki suoraan kirjailijan omasta elämästä, samoin henkilöhahmojen esikuvat. Ajallisesti teos on varmaan melkein virheetön, pitihän vaarini tarkkaa päiväkirjaa lähes koko ikänsä.



Muiden ihmisten kuvaukset taas jäävät kuitenkin tietysti yksipuolisiksi: kaikkia kuvataan vain sen perusteella, millaisina Kalle heidät oppi tuntemaan, joten pääsääntöisesti mukavistakin ihmisistä saattoi jäädä Iijoki-sarjasta inhottava kuva ja päinvastoin.



Jotkut asiat ovat kuitenkin tosia. Ehkä aidointa ja ihaninta on vaarini kuvaus tuntemuksistaan, kun hänen ensimmäinen lapsensa syntyi. On todella söpöä lukea, millainen lapsi äitini on ollut ja miten hänen syntymästään on suvussa iloittu.



Nyt on aika lukea viimeinen Iijoki-sarjan kirja eli Pölhökanto Iijoen törmässä. Sen jälkeen summaan tämän lukukokemuksen ja jatkan eteenpäin toisenlaisten kirjojen parissa!