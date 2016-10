Suljin äsken Iijoki-sarjan päätösosan viimeistä kertaa. Reilun kahden vuoden urakka tuli päätökseensä, ja olo on nyt kliseisesti väsynyt, mutta onnellinen.

Jos olisin tiennyt, mihin lähden, en tiedä olisinko lähtenyt. Olen toistellut mielessäni tätä lausetta moneen otteeseen parin viime vuoden aikana, mutta juuri nyt ei kaduta.



Blogini nimi on Päätalolta Päätalolle, ja se on ollut hyvin onnistunut ja kuvaava nimi. Olen oppinut luku-urakan aikana paljon Kalle Päätalolta, vaariltani: opetukset ovat liittyneet niin ahkeruuteen, arvostukseen kuin sinnikkyyteenkin.



Ennen kaikkea on selvää, että vaarini eli hienon elämän, ja oli mahtava tutustua häneen paremmin tätä kautta. Sillä ei ole minulle niin väliä, minkä verran Iijoki-sarjassa on faktaa ja minkä verran fiktiota. Tärkeintä on, että yksittäisen ihmisen pitkä elämä monenlaisine tunteineen on kuvattu aidosti, ja olen onnellinen, kun sain lukea sen.



Sarjan viimeinen osa, Pölhökanto Iijoen törmässä, meinasi oikeastaan jäädä syntymättä. Vaarini kuvaa kirjassa, kuinka hän, väsynyt ja sairas mies, oli jo kyllästynyt koko mammuttimaiseen sarjaansa. Lukijat kuitenkin anelivat vielä yhtä kirjaa, joten miksikäs ei. Teemu Selänteelle osoitettua slogania mukaillen: One more book, Kalle!



Vaarini kuolemasta tulee pian kuusitoista vuotta. Se on pitkä aika, ja maailma on ehtinyt muuttua valtavasti sitten vuoden 2000. Kallen maailmassa ei ollut blogeja, älypuhelimia tai läppäreitä – mutta hänen kirjoillaan on oma paikkansa myös nykymaailmassa.



Suljen nyt Iijoki-sarjan haikeuden ja helpotuksen sekaisin tuntein. On aika tehdä muita asioita, lukea toisia kirjoja ja elää lisää elämää. Tulen varmasti palaamaan vaarini tuotannon pariin, mutta en hetkeen. Nyt otan kokemuksesta mukaani elämänoppia ja asennetta ja jatkan kohti uusia seikkailuja.



Kiitos kaikille, jotka ovat lukeneet ja kommentoineet tätä blogia! Kiitos myös Helsingin Sanomille, joka julkaisi kirjoitukseni verkkosivuillaan. Tämä oli mahtava matka.