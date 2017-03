Tässä paikassa kauan sitten

Linja-auto tuli

Oli lauantai-iltapäivä

Bruno Pontecorvo loikkasi Neuvostoliittoon tiettävästi 3. tai 4. syyskuuta 1950. Loikkaus oli valtava uutinen, sillä ennen Pontecorvoa Neuvostoliittoon oli loikannut lännestä kaksi muutakin ydinfyysikkoa. Koko perhe kuljetettiin taksilla joko Porkkalan miehitetylle alueelle tai Neuvostoliiton suurlähetystöön. Sitten matkaa jatkettiin autolla Neuvostoliiton rajan yli Leningradiin. Pontecorvo kertoi ennen kuolemaansa 1993, että hän ylitti rajan auton peräkontissa. Päätös loikkauksesta oli ilmeisesti tehty vasta Italiassa, sillä mukaan ei ollut pakattu esimerkiksi talvivaatteita. Pontecorvon suvussa oli kommunisteja, ja hänen ministeriserkullaan oli läheiset suhteet Moskovaan. Pontecorvot asuivat Neuvostoliitossa sen hajoamiseen asti. Vanhimmasta pojasta tuli fyysikko, ja hän työskenteli samassa tutkimuslaitoksessa Dubnassa kuin isänsä. Bruno Pontecorvo kuoli Venäjällä syksyllä 1993. Sijainti: Ruotsalainen teatteri, Pohjoisesplanadi 2, 60°10′3′′ P 24°56′28′′ I