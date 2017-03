Tässä paikassa kauan sitten

Tove Jansson teki 1940–50-luvulla yksitoista kookasta seinämaalausta julkisiin tiloihin. Auroran lastensairaalan portaikon maalaukset valmistuivat vuonna 1956. Ne ovat edelleen paikoillaan. Sen sijaan työväenopisto Arbiksen aulassa olleet freskot on siirretty turvaan Hamiin Tennispalatsiin. Sitaatit ovat Boel Westinin kirjoittamasta Jansson-elämäkerrasta, jonka on suomentanut Jaana Nikula. Sijainti: Auroran sairaala, rakennus 15 B, Nordenskiöldinkatu 20, 60°11´33´´ P 24°55´29´´ I.