Tässä paikassa kauan sitten

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Keskiviikkoiltapäivänä kello kahdelta saapuu isännöitsijä hakemaan vuokrarahoja. Kutoja Matilda L. ei avaa ovea.



Isännöitsijä näkee, että oven välissä on edelleen se paperilappu, jonka hän on työntänyt siihen kaksi päivää aikaisemmin.



Hän panee merkille, että huoneessa palaa valo.



Hänestä kaikki tämä on sen verran epäilyttävää, että hän ilmoittaa asiasta poliisiasemalle.



Päästäkseen sisään poliisit murtavat oven.



Siellä Matilda L. makaa. Selällään keskellä lattiaa ampumahaava oikeassa ohimossa ja oikeassa kädessä Mauser-merkkinen pistooli.



Verta pitkillä raidallisilla räsymatoilla lautalattialla.



Kukkia maljakossa pöydällä ikkunan luona.



Herätyskello ja kirja pitsiliinan päällä pienellä pöydällä.



Kattila lattialla puuhellan luona.



Verhot. Hyvin ohuet verhot, sellaiset jotka päästävät läpi valon mutta joiden taakse ei näe.



Ja sitten, peräseinää vasten asetetulla rautasängyllä tikatun täkin alla vaaleatukkainen mies. Kyljellään, kasvot päin tyynyä.



Kaiken todennäköisyyden mukaan. Niin sanomalehdessä seuraavana päivänä lukee.



Kaiken todennäköisyyden mukaan 34-vuotias kutoja Matilda L. on ampunut sängyssä nukkuvan 32-vuotiaan työmiehen Yrjö M:n ja sen jälkeen itsensä.



Ja myös niin lehdessä lukee, että asunnossa on vietetty juopottelevaa elämää ja että siellä on usein vieraillut juopuneita henkilöitä.



Sunnuntai-iltana kello puoli kahdentoista aikaan naapuri on kuullut kolme peräkkäistä paukahdusta. Hän on ajatellut, että Matilda siellä paukuttaa kutomakonetta.



Poliisin valokuva tapahtumapaikasta on julkaistu kirjassa ”Rikospaikka: Helsinki”. Kirjailija Hannu Mäkelä yritti selvittää kirjassaan ”Elävät ja kuolleet”, mitä tapahtui maaliskuussa 1928 osoitteessa Fleminginkatu 4 G 21. Matilda L:n asunto sijaitsi ilmeisesti puutalon pihasiivessä. Talossa asui 80 perhekuntaa, varsinkin puuseppiä ja kirvesmiehiä. Nykyinen asuinkerrostalo valmistui puutalon paikalle vuonna 1965. Sijainti: Fleminginkatu 4:n sisäpiha, 60°11′6′′ P 24°57′9′′ I