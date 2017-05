Tässä paikassa kauan sitten

He tulevat

Boldt,

Muutkin puhuvat

Kello tulee kuusi,

Yöllä kello 1.30

Jean Boldt ja kirjailija Arvid Järnefelt kannattajineen pitivät puheita Helsingin kirkoissa touko-kesäkuussa 1917. Tapahtumia kutsutaan Helsingin kirkkomellakoiksi. Ne huipentuivat Nikolainkirkon eli nykyisen Tuomiokirkon 18 tuntia kestäneeseen valtaukseen. Siitä kerrottiin sanomalehdissä laajalti. Helsingin sosiaalidemokraattinen kunnallistoimikunta tuomitsi teon vahingolliseksi provokaatioksi ja kehotti työläisiä noudattamaan kuria ja järjestystä. Boldt pidätettiin ja suljettiin mielisairaalaan. Hän kuoli Helsingissä kolme vuotta myöhemmin. Sijainti: Helsingin Tuomiokirkko, 60°10′13′′ P 24°57′8′′ I