Tässä paikassa kauan sitten

Kalastajatorpan ovimies ei päästänyt Jimi Hendrixiä sisään ravintolaan

Ravintola

Manageri katoaa

Manageri

Kulttuuritalon-konsertista ei ole säilynyt äänitallennetta. 15-vuotias Pasi Kivi kuvasi salissa uudella kaitafilmikamerallaan, ja nuo minuutit ovat nähtävissä Youtubessa https://www.youtube.com/watch?v=icEWIKNJznU . Hendrix ei esiintynyt Suomessa toista kertaa. Hän kuoli kolme vuotta myöhemmin. Suomenruotsalaisesta Sue Lemströmistä tuli näyttelijä. Sijainti: Hotelli Hilton Kalastajatorpan vanha osa, Kalastajatorpantie 1, 60°11´31´´ P 24°52´24´´ I.