Tässä paikassa kauan sitten

Kirjailijan teloitus ei ole selvinnyt: Algot Untola ammuttiin, mutta hyppäsikö hän ensin pakoon mereen?

Tiistaiaamu,

Vangeista tunnetuin

Höyryhinaaja

Siitä, mitä sen

Se, mitä sitten

Useat sanomalehdet kertoivat, että Algot Untola ammuttiin, kun hän yritti paeta. Tiedossa olevia silminnäkijäkuvauksia on vain kaksi, ja ne poikkeavat siltä osin, hyppäsikö Untola vai työnnettiinkö hänet. Ampuminen tapahtui jossain Katajanokan ja Vasikkasaaren välissä. Useimmiten historioitsijat ovat todenneet vain, että Untola kuoli epäselvissä olosuhteissa, kun häntä oltiin viemässä teloitettavaksi. Muut yksitoista vankia teloitettiin perillä Santahaminassa. Untolan ruumis haudattiin sinne muiden kanssa. Algot Untola käytti myös nimiä Irmari Rantamala ja Maiju Lassila. Vuonna 1939 hänen hautansa siirrettiin Hietaniemeen. Helsingissä teloitettiin sisällissodan jälkeen ilman oikeudenkäyntiä yli 60 punaista. Valtaosa näistä teloituksista tehtiin Suomenlinnassa ja Santahaminassa 7.5.–3.6.1918. Lisäksi Suomenlinnassa teloitettiin 71 punaista valtiorikos- tai valtiorikosylioikeuden päätöksestä. Sijainti: Kauppatorin laituri nykyisen Presidentinlinnan edustalla, 60°10′3′′ P 24°57′23′′ I