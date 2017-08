Tässä paikassa kauan sitten

Intouristin toimisto sijaitsi 1970-luvulla osoitteessa Eteläesplanadi 14. Myöhemmin paikalla toimi pitkään sisustusliike Papagena ja sen jälkeen ravintola. Toimittaja Stanley Karnow kertoi salaisesta tapaamisesta Espan puistonpenkillä Newsweekissä ja The Washington Postissa vuonna 1977. Victor Louis (alun perin Vitali Jevgenevitš Lui) ilmeisesti piti lupauksensa ja tiedusteli Shadrinin kohtaloa Moskovassa. Ainakin hän kertoi eräälle amerikkalaiselle diplomaatille saaneensa vastaukseksi vaivautuneen hiljaisuuden. Nicholas Shadrinia tai hänen ruumistaan ei ole löydetty. Myöhemmät neuvostoloikkarit kertoivat, että Shadrin siepattiin Wienissä joulukuussa 1975 ja hän kuoli sieppauksessa. Hänet joko huumattiin liian voimakkaalla lääkeannoksella, tai hän sai sydänkohtauksen pakoauton tavaratilassa, kun häntä kuljetettiin Itävallasta Tšekkoslovakiaan. Sijainti: Puistonpenkki Esplanadin puistossa Eteläesplanadi 14:n kohdalla. 60°10′4′′ P 24°56′50′′ I