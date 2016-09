Tähän asti Yhdysvaltain presidentinvaalien pääosassa on ollut valkoinen duunarimies, joka äänestää Donald Trumpia. Vähemmälle huomiolle on jäänyt toinen, suurempi äänestäjäryhmä, jolle on tapahtumassa jotain kiinnostavaa: korkeakoulutetut valkoiset.

Presidentti Dwight D. Eiserhowerin (1953–1961) ajoista lähtien enemmistö valkoisista korkeakoulutetuista amerikkalaisista on äänestänyt presidentinvaaleissa republikaaneja. Sitä voi olla vaikea uskoa vapaamielisellä itärannikolla, jossa koulutetut valkoiset kannattavat demokraatteja, mutta koko maassa tilanne on toinen.

Jos koulutetut valkoiset olisivat päättäneet, Barack Obamasta ei olisi koskaan tullut presidenttiä. Republikaani Mitt Romney voitti Obaman vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneiden valkoisten äänissä 14 prosenttiyksiköllä.

Tämä paljastaa, kuinka tärkeitä demokraateille on vähemmistöjen tuki.

Tänä vuonna on tapahtumassa käänne: korkeakoulutetut valkoiset suosivat demokraatti Hillary Clintonia.

The Wall Street Journal -lehden ja uutiskanava NBC:n mielipidemittauksessa Clinton johti Trumpia prosentein 47–40 koulutettujen valkoisten keskuudessa. Mitä enemmän koulutusta, sitä todennäköisemmin äänestäjä kannatti Clintonia, kävi ilmi tutkimuskeskus Pew’n mittauksessa.

Trump on siis onnistunut vieroittamaan valkoisen eliitin oikeistopuolueesta 60 vuoden jälkeen.

”Minä haluaisin äänestää republikaania, koska en halua verojeni nousevan”, tuskaili koulutettu amerikkalaiskaveri. ”Mutta en pysty. Tyyppihän on vaarallinen.”

Koulutetut valkoiset ovat keskimäärin hyvätuloisia, joten yleensä he äänestävät taloudenhoitajapuoluetta, joka pitää verot alhaalla ja kulut kurissa. Näin siitä huolimatta, että osa koulutetuista valkoisista pitää republikaanien mielipiteitä esimerkiksi abortista tai marihuanasta aikansa eläneinä.

Oma lompakko on tärkein.

Trump on kuitenkin käyttäytynyt niin karkeasti ja loukannut sekä naisia että vähemmistöjä, että liika on liikaa. Lisäksi keskiluokan on vaikea uskoa hänen talouslupauksiinsa: Trump on sanonut leikkaavansa veroja, kasvattavansa armeijaa, suojelevansa sosiaalitukia ja maksavansa pois valtiovelan.

Presidentti Bill Clintonin kampanjan periaate oli aikoinaan ”It’s the economy, stupid” (kyse on taloudesta, typerys). Vuoteen 2016 päivitetty versio kuuluu ”It’s about the stupid, stupid” (kyse on typeryksestä, typerys).