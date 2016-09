Ensimmäisen vaaliväittelyn jälkeen maailman lehdet ja sosiaalinen media ovat täyttyneet jutuista, joissa todistellaan, kuinka typerä ja naurettava presidenttiehdokas republikaani Donald Trump on. Trump vahvisti tätä käsitystä paljastamalla väittelyssä, kuinka huterat tiedot hänellä on monista asioista.

Jos Trump on typerä ja naurettava, miksi hänet on valittu toisen pääpuolueen ehdokkaaksi – kaiken lisäksi suurimmalla äänimäärällä, minkä kukaan republikaani on koskaan esivaaleissa saanut?

Vastaus ei ole se, että amerikkalaiset (republikaanit) nyt vain ovat tyhmiä. Suurin osa amerikkalaisista, kuten suomalaisistakin, on tavallista, mukavaa väkeä. Heillä on syynsä kannattaa Trumpia, vaikka olisimme näistä syistä ja Trumpin tarjoamista ratkaisuista eri mieltä.

Osa Trumpin kannattajista (rikkaat) haluaa alempia veroja. Osa (uskovaiset) haluaa varmistaa, että korkeimpaan oikeuteen valitaan konservatiivituomareita.

Osa (pienituloiset ja työttömät) haluaa epätoivoisesti muutosta. Siksi he ovat valmiita radikaaleihin ratkaisuihin, vaikka ne sisältäisivät riskejä. Nämä ihmiset vastustavat Hillary Clintonia sen takia, että hän on pitkän linjan poliitikko, joka lupaa asioiden jatkuvan pääosin kuten ennenkin.

Osa trumpilaisista ei ole mukavaa väkeä. Osa elää salaliittoteorioiden maailmassa, jossa Clinton on rikollinen, jopa murhaaja. Jotkut ovat avoimesti rasisteja. Jotkut vihaavat naisia, etenkin menestyviä naisia.

Trumpin kampanjatilaisuuksissa myydään rintanappeja, joissa lukee ”Kentucky Fried Chickenin Hillary-annos: kaksi lihavaa koipea, kaksi pientä rintapalaa, vasenta siipeä”.

Nekin, jotka eivät ole rasisteja ja sovinisteja, ovat valmiita sietämään ehdokkaalta tällaista retoriikkaa, koska muut asiat ovat heille tärkeämpiä.

Suomalaiset voivat ymmärtää Trumpin vetovoimaa miettimällä sitä, mikä pistää ensimmäisenä silmään Yhdysvalloissa: köyhien surkea asema. Nyt amerikkalaiset ovat tehneet saman päätelmän. Heidän lääkkeensä vain on eri kuin mitä suomalaiset tarjoaisivat.

Iso osa Eurooppaa ja puolet Amerikkaa huokaisee helpotuksesta, jos Trump häviää marraskuussa. Silloin unohdetaan, että melkein puolet kansasta oli valmis tukemaan häntä. He eivät katoa vaalipäivän jälkeen minnekään.

Tulee uusia trumpeja.

Parhaat palat Clinton-Trump-väittelystä

Yhdysvaltojen presidentinvaalien ensimmäisessä vaaliväittelyssä ehdokkaat eli demokraatti Hillary Clinton ja republikaani Donald Trump löysivät toisistaan paljon vikoja. Toimittaja: Heidi Lämsä, kuva: CNN, leikkaus: Janne Elkki