Joko Donald Trump ei saanut unta, tai sitten hänellä oli vain pakottava sanomisen tarve. Vastenmielinen nainen! Disgusting!

Viesti oli saatava ulos, vaikka aamuyöstä.

”Auttoiko kiero-Hillary vastenmielistä (tsekkaa seksivideo ja taustat) Alicia M:ää saamaan Yhdysvaltain kansalaisuuden, jotta voisi käyttää häntä väittelyssä?”, twiittasi Trump varhain perjantaina.

”Vastenmielinen” Alicia Machado on entinen Miss Universum Venezuelasta vuodelta 1996. Trump kutsui Machadoa Miss Possuksi, koska tämä lihoi missivuotensa aikana.

Trump myös kutsui median seuraamaan Machadon kuntosaliharjoituksia. ”Hän on syömäkone”, Trump sanoi Machadosta radiossa.

Demokraatti Hillary Clinton nosti Machadon maanantain vaaliväittelyssä esiin esimerkkinä naisista, joiden ulkonäköä Trump on kommentoinut alentuvasti. Trump on kutsunut myös esimerkiksi koomikko Rosie O’Donnellia vastenmieliseksi, läskiksi ja luuseriksi. (O’Donnell on vastannut kutsumalla Trumpia muun muassa persläveksi).

Tämä siis mieheltä, joka on oman lääkärinsä mukaan ylipainoinen. Mutta sehän on tietenkin eri asia.

Trumpin avustajat repivät varmasti parhaillaan hiuksiaan päästä. Trumpin suurin ongelma ovat naisäänestäjät, joiden keskuudessa Clintonin etumatka on mittauksesta riippuen 15–20 prosenttiyksikköä.

Haukkumalla Machadoa Trump onnistuu loukkaamaan samaan aikaan sekä naisia, latinoja että ylipainoisia. Se on Yhdysvalloissa suuri äänestäjäryhmä.

Ennen kaikkea yölliset twiittaussessiot kertovat huonoa Trumpin harkintakyvystä. Ei voinut olla yllätys, että Clinton nostaisi väittelyssä esiin Trumpin naisia koskevat kommentit. Silti Trump ei vain voi pidätellä itseään, ei edes neljä päivää väittelyn jälkeen.

”Tsekkaa seksivideo?” Oikeasti?

Entisen Miss Universumin mollaaminen on mautonta. Huono harkintakyky, se on vaarallista.