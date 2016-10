Washington

Amerikkalaiset ovat neroja politiikan kaupallistamisessa joka ryhmän tarpeisiin. Kaupoissa myydään Clinton-vessapaperia ja Trump-lippiksiä, joiden teksti on muutettu muotoon ”Make America Gay again” (Tehdään Amerikasta taas homo).

Mutta ei unohdeta lapsia! Harvardin yliopiston kirjakaupassa käsiini osui kesällä ”A child’s first book of Trump” (Lapsen ensimmäinen kirja Trumpista), jonka ovat kirjoittaneet ja kuvittaneet Michael Ian Black ja Mark Rosenthal.

Kuten jo ostopaikasta voi arvata, Trumpia ei oteta runomittaisessa kuvakirjassa ihan vakavasti. Hän on hassu, tuittuileva olento, jota lasten ei kannata pelätä, vaikka olion suusta voi pullahtaa rumia. Trumpille on piirretty valloittava hapsutukka, törröttävät huulet, oranssi vartalo ja ”tavallista pienemmät” kädet.

Seuraa erittäin vapaa suomennos:

”Missä se asuu? Televisiossa! / Ja ryntää kameraan tukka ojossa / Se menestyy kovassa kilpailussa / mutta sen suusta voi pullahtaa kauhea moska.”

”Trumpin logo siellä ja täällä / viineissä, vaatteissa, lentokoneessa pään päällä / yli äyräiden puskee Trump-kama / mutta brändi, se on aina yksi ja sama.”

”Olio puhuu: Diilin teko on iloni / Muuri kaikista suurin intohimoni / Siitä tulee ihan ykkönen / Ropoakaan itse maksa en.”

Vaikka kuvakirja on vitsi, taustalla on vakavampi asia. Yksi demokraattien tehokkaimmista mainoksista tänä syksynä on sellainen, jossa amerikkalaislapset seuraavat television ääressä Trumpin puheita eri vaalitilaisuuksissa.

”Vanhoina hyvinä aikoina tuollaiset tyypit olisi kannettu täältä paareilla ulos”, Trump huutaa. ”Menkää vittuun! Voisin ampua jonkun keskellä viidettä avenueta, enkä menettäisi ääniä!”

Lopuksi Trump vielä tekee puhujanpöntössä pakkoliikkeitä matkiessaan kehitysvammaista toimittajaa.

”Lapsemme katsovat. Millaisen esimerkin annamme heille?” Mainos kysyy.

Kuvakirja tarjoaa yhden vastauksen:

”Voit peittää korvasi, piiloutua / taistella vastaan, ahdistua / vaan tehokkain kaikista toimista / on sulkea tv napista.”