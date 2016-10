St. Louis

Kielenkäyttö oli roisia, mutta kyse on muustakin. Kun presidenttiehdokas Donald Trump, 70, ylpeili vanhalla nauhalla toiselle miehelle, kuinka hän iskee ja kourii naisia, hän vaikutti kovin epävarmalta ja miellyttämisen haluiselta – kuin yrittäisi vakuuttaa poikakoulun tupakkaringin siitä, että hän on kovin jätkä.

Trump oli tuolloin 59-vuotias. Melkein eläkeiässä, mutta poikaporukassa ikuinen teini.

Trump onkin selitellyt puheitaan sillä, että kyse oli miesten ”pukuhuonepuheista”. Myös New Yorkin entinen pormestari Rudy Giuliani, 72, puolusti Trumpin puheita sunnuntaina sillä, että pojat nyt ovat poikia. ”Kuka on valmis heittämään ensimmäisen kiven?” Giuliani kysyi.

Uutiskanava CNN:n toimittaja Jake Tapper, 47, keskeytti Giulianin. ”Minä voin heittää kiven. Olen ollut miesten pukuhuoneissa, olen kuulunut [yliopiston] veljeskuntaan. En ole koskaan kuullut yhdeksään miehen ylpeilevän sillä, että he runtelevat naisia, koska voivat. En koskaan.”

Trumpin kourintapuheet ovatkin paljastaneet naisten kannalta hyviä asioita. Yksi on tämä: ajat ovat todella muuttuneet. Sellainen puhe, joka oli ilmeisesti Trumpin ja Giulianin ikäisten miesten keskuudessa hyväksyttävää pukukoppiläppää menneinä vuosikymmeninä, ei enää sitä ole.

Sama pätee seksuaaliseen ahdisteluun: kun Paula Jones syytti ahdistelusta Bill Clintonia 1990-luvulla, osa mediasta leimasi Jonesin bimboksi. Kaksikymmentä vuotta myöhemmin näin ei enää tapahtuisi.

Toiseksi pelkästään naisten ei tarvitse puolustaa omia oikeuksiaan, vaan sen tekevät julkisesti myös miehet.

”Trumpin kampanjan väite, jonka mukaan on normaalia pettää vaimoaan ja vitsailla seksuaalisesta häirinnästä, on loukkaavaa monille miehille”, twiittasi The New York Times –lehden toimittaja Binyamin Applebaum.

Kolmanneksi Trumpin kourintapuheet ovat muistuttaneet monia amerikkalaisia siitä, ettei nykyaika olekaan ihan niin kurja kuin miksi se on leimattu. Kyse on näkökulmasta.

Trumpin iskulause ”Tehdään Amerikasta jälleen suuri” tuo mieleen vahvan talouskasvun vuosikymmenet. Samalla se kuitenkin palauttaa mieleen ajat, jolloin mustat istuivat bussien takaosassa, juutalaisia ei hyväksytty urheiluseuroihin, naiset jäivät hoitamaan kotia – ja rikkaat valkoiset miehet saivat sanoa muista ihan mitä tahansa.